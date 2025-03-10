Елена Вяльбе: «Если уж там отменяют русскую культуру, то что говорить о спорте?»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с «Татар-информом» поделилась мнением об отстранении наших спортсменов и возможных сроках их возвращения.

По ее словам, возвращение точно состоится, но неизвестно, в каком статусе. Также она считает, что спорт является одним из инструментов воздействия в политике.

«Наверное, сейчас это было особенно удобно для Запада, потому что все знают, как Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин относится к спорту, к спортсменам. Поэтому это тоже было местом, куда можно уколоть. Слушайте, если уж там отменяют русскую культуру, то что говорить о спорте?» – сказала Вяльбе.

Также она называет отстранения российских спортсменов унижением, добавляя, что выгоду от этого никто не получает.

«Противостояние России и Норвегии в лыжных гонках было всегда. Интерес есть всегда. Сейчас даже в Норвегии на Кубке мира на трассе зрителей практически нет. Это говорит о том, что интерес людей теряется. Потому что нет вот этой вековой схватки, которая была. А так – все перемелется, мы все равно туда вернемся», – заявила президент.