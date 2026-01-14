Елена Вяльбе: «Ардашеву провели все экзекуции, чтобы стать татарином»

Фото: личный архив Сергея Ардашева

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на пресс-конференции в Казани прокомментировала подготовку к этапу Кубка России и отметила, что Татарстан для нее стал родным местом.

Говоря о предстоящем старте в столице республики, Вяльбе отметила: «Мы едем по накатанной, очередной этап Кубка России в Казани. Ожидаем, что будет солнечная погода, ждем яркие соревнования. Я так часто тут бываю, что уже скоро перееду в Татарстан, видимо».

На вопрос об использовании «легионеров», глава ФЛГР ответила с улыбкой: «Легионеры в Татарстане? Взять хотя бы Ардашева, ему уже в прошлом году все экзекуции сделали, чтобы стать татарином, обрезание сделали, я это все хорошо очень помню. У нас нет слова «легионер», мы не знаем такого слова».

Касаясь перспектив проведения в Казани чемпионата России, Вяльбе объяснила: «Что касается мест проведения соревнований, то мы ходим по одному кругу. В этом году будет Южно-Сахалинск. Страна большая, надо подождать 3-4 года, тут не все зависит от меня, кто-то может отказаться из регионов. Боритесь, мы принимаем заявки», – приводит слова Вяльбе корреспондент «ТИ-Спорта».

Казанский этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Мирном с 15 по 18 января.