Елена Вяльбе анонсировала скорый уход с поста главы Федерации лыжных гонок России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сделала неожиданное заявление во время встречи с юными спортсменами и болельщиками в Ангарске. Отвечая на вопрос о своем влиянии на развитие лыж в регионах в статусе главы организации, функционер сообщила о грядущих переменах.

«Вскоре этот статус мне не будет принадлежать. Он у меня точно не останется, так как у нас даже федерации такой больше не будет. Но я из лыжных гонок никуда не ухожу. Моя должность будет называться иначе», – цитирует Вяльбе «Чемпионат».

Заявление прозвучало на фоне ранее озвученных планов о возможной реорганизации структуры управления зимними видами спорта.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявлял о перспективе объединения федераций в лыжных видах спорта — лыжных гонок, горных лыж, прыжков с трамплина, двоеборья, фристайла и сноуборда. Вероятно, именно с этими планами связаны кадровые изменения, о которых говорит Вяльбе, подчеркивая, что остается в спорте и продолжит работу в новом качестве.