Елена Ваенга и Zivert отменили свои концерты в Набережных Челнах

Концерт певицы Zivert, который должен был пройти в челнинском ледовом дворце 7 ноября, отменили. Причина – антикоронавирусные ограничения. Об этом со ссылкой на аккаунт организатора мероприятия – агентства «МКОНЦЕРТ» пишут «Челнинские известия».

«К сожалению, из-за введенных ограничений на проведение зрелищно-развлекательных и иных массовых мероприятий концерт Zivert переносится. Новая дата уточняется, и мы сразу ее сообщим», – говорится в посте.

Отменяется и концерт Елены Ваенги, который должен был пройти 10 ноября в концертном зале Сары Садыковой. О новой дате выступления пока неизвестно, о ней сообщат позже.

Приобретенные билеты на оба концерта останутся действительными.