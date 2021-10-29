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Ру Тат
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Культура
29 октября 2021  16:15

Елена Ваенга и Zivert отменили свои концерты в Набережных Челнах

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Концерт певицы Zivert, который должен был пройти в челнинском ледовом дворце 7 ноября, отменили. Причина – антикоронавирусные ограничения. Об этом со ссылкой на аккаунт организатора мероприятия – агентства «МКОНЦЕРТ» пишут «Челнинские известия».

«К сожалению, из-за введенных ограничений на проведение зрелищно-развлекательных и иных массовых мероприятий концерт Zivert переносится. Новая дата уточняется, и мы сразу ее сообщим», – говорится в посте.

Отменяется и концерт Елены Ваенги, который должен был пройти 10 ноября в концертном зале Сары Садыковой. О новой дате выступления пока неизвестно, о ней сообщат позже.

Приобретенные билеты на оба концерта останутся действительными.

#отмена концерта
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