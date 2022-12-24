Елена Тихонова: «Татарстан со школьной скамьи готовит кадры для бизнеса»

Участниками республиканского проекта «Школьный бизнес-старт», запущенного в этом году в Татарстане, стали 12 тысяч школьников. О предварительных итогах проекта в интервью «Татар-информу» рассказала руководитель проекта «Школьный бизнес-старт» Елена Тихонова.

Елена, расскажите о первом республиканском проекте «Школьный бизнес-старт». Когда он стартовал, скольких ребят охватил, чему научились школьники?

Начало проекту положил Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Осенью 2021 года он дал поручение Министерству экономики РТ и Министерству образования и науки РТ разработать государственную программу, чтобы сформировать у детей республики, и в особенности у детей из малых городов и сел,предпринимательские навыки. Это стало стратегически важным решением, ведь у многих ребят есть тяга к предпринимательству и талант. Им нужна поддержка.

Проект «Школьный бизнес-старт» был запущен в августе 2022 года совместно с Институтом развития образования Министерства образования и науки РТ. Он реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта основам преподавания предпринимательству было обучено 200 педагогов.

После подготовки учителей начался самый масштабный этап проекта. Это была в буквальном смысле кружевная работа: занятия проводились в каждой школе отдельно с максимально комфортным графиком для участников. Наша команда совершила сотни выездов на места. В общей сложности участниками проекта «Школьный бизнес-старт» стали более 12 тысяч учеников из 62 общеобразовательных школ, интересующиеся предпринимательской деятельностью.

Ребята прошли обучение в формате деловой игры. Они составили портрет предпринимателя, прошли специальное тестирование, разработали собственные проекты, бизнес-планы и PR-кампании. Показавшие лучшие результаты учащиеся прошли углубленное трехдневное обучение у реальных бизнесменов, презентовали свои стартапы экспертам – также действующим предпринимателям. Школьники научились работать в команде и на практике попробовали себя в качестве бизнесменов. И сейчас мы с уверенностью можем говорить, что Татарстан буквально со школьной скамьи готовит кадры для бизнеса.

Благотворительная ярмарка, которая состоялась 22 декабря в Казани, стала заключительным мероприятием республиканского проекта «Школьный бизнес-старт» в 2022 году. Довольны ли вы ее результатами?

На школьной ярмарке в Казани ребята представили результаты своего труда – продукцию собственного производства. Это ювелирные и елочные украшения ручной работы, сладости, оригинальные предметы интерьера, развивающие игры и многое другое. Я рада, что участники программы не просто покупают и перепродают, а имеют миссию, желают принести пользу – производят свой товар или оказывают нужные целевой аудитории услуги. Благотворительная школьная ярмарка, которую мы провели 22 декабря, стала для них поддерживающим и одновременно обучающим мероприятием. На ярмарке школьники предлагали свою продукцию и услуги, получили новый опыт общения с покупателями, узнали свои ошибки, – предприниматель ведь должен быть гибким. А еще участники ярмарки получили возможность оценить работу конкурентов. На продажу было выставлено немало интересных товаров и сувениров. Я тоже купила здесь новогодние подарки. И особенно приятно осознавать, что заработанные ребятами деньги пойдут на благое дело. Половину вырученных средств юные бизнесмены направят на лечение их сверстницы – подопечной фонда «Добрая Казань» Анисы Гариповой. Этот вклад очень важен, ведь развивает в будущих предпринимателях социальную ответственность. А вторая часть денег пойдет на дальнейшее развитие стартапов наших юных предпринимателей.

«Школьники знают, как общаться в команде, искать инвесторов и партнеров»

Какие впечатления остались у вас от работы с участниками проекта? Сколько из них, по вашему мнению, станут предпринимателями?

Сейчас за участие в финале «Школьного бизнес-старта» борются 3-5% ребят от общего количества, собравшегося на проекте в самом начале. И это логично и естественно, ведь на всем земном шаре лишь 3-5% людей являются предпринимателями. Вот такое интересное совпадение цифр (думаю, не случайное). Эти ребята – практически готовые предприниматели. Перед ними открываются новые перспективы: ребята могут учиться в вузах и параллельно иметь свое дело, продолжать нарабатывать опыт. Участники программы, которые не станут бизнесменами, в будущем станут отличными, крепкими участниками команды в любом частном бизнесе. Это очень ценные кадры – те, которые понимают от и до работу собственника бизнеса. Считаю, что это классный опыт. Этим детям будет легче создавать стартапы, они знают, как общаться в команде, искать инвесторов и партнеров. Такие навыки полезны любому человеку.

Давайте поговорим о планах на 2023 год. Что еще предстоит сделать?

В феврале 2023 года участников проекта «Школьный бизнес-старт» ждет чемпионат бизнес-кейсов. На нем ребята будут учиться решать реальные проблемы, с которыми сталкивается бизнес, моделировать конкретные пути их решения. Надеемся, что решения этих ребят принесут пользу конкретным предпринимателям в районах.

Финальный слет школьных бизнес-компаний состоится в апреле 2023 года. В нем примут участие 20 команд (всего около 120 учеников). Две лучшие команды отправятся в Москву, в «Сколково». Там школьники познакомятся с предпринимателями другого уровня, наметят для себя дальнейшие пути развития и точки роста.

Надеюсь, что у нас с коллегами получится достойно завершить этот учебный год и продолжить проект в будущем в других муниципальных районах республики.

Я благодарна министерствам за содействие и за синергию, которая позволила воплотить проект масштабно и качественно и обеспечить все условия для его проведения в школах. Этот опыт сотрудничества частного проекта с государством вполне можно масштабировать в других регионах.

Фотографии предоставлены пресс-службой КидСпейс