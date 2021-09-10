Елена Шмелева: Нацпроект «Образование» направлен на создание равных условий для учащихся

Национальный проект «Образование» направлен на то, чтобы предоставить в равной степени учащимся всех регионов России качественное образование. Об этом заявила журналистам сопредседатель Общероссийского народного фронта, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева в Казани.

«Национальный проект „Образование" направлен на то, чтобы выровнять регионы и различные населенные пункты по критерию доступности качественного образования. На это направлена и работа центров по модели „Сириуса"», — сказала спикер.

Елена Шмелева сегодня посетила многопрофильный лицей №187 в Казани, который построен по национальному проекту «Образование». «Здесь каждый профиль представляет из себя ту педагогическую школу, которая позволяет связать реальные задачи учебной программы с тем повышенным интересом, которые ребята в рамках профиля могут проявить. Таким образом выстроена образовательная среда в школе», — отметила она.

При этом сопредседатель ОНФ заметила, что такие же принципы закладываются в учебный процесс всех школ, которые сейчас создаются по нацпроекту «Образование».

«А то, что лицей многопрофильный, как раз подчеркивает актуальный запрос сегодняшнего дня. Он состоит в том, что талантлив каждый ребенок, но чтобы проявить этот талант, его нужно увидеть и поддержать. Получается, что „Единая Россия" в рамках курирования нацпроекта „Образование" отталкивается от такой модели строительства новых школ», — уточнила она.

Шмелева добавила, что уже 7,3 тыс. школ включены в программу капитального ремонта. «И, соответственно, все образовательные программы, которые будут действовать там, будут такими же, как в школах, которые строятся сегодня», — продолжила она.

По словам спикера, в России поставлена «огромная задача, связанная с созданием единой образовательной среды». «То, что сегодня в Казани мы смогли ознакомиться с таким примером, — это возможность сделать промежуточный вывод о том, что эта модель верна, она работает и является важной, чтобы потенциал каждого ребенка был раскрыт», — убеждена она.

Сопредседатель ОНФ подчеркнула, что сейчас «все технологии направлены на то, чтобы создать равную инфраструктуру каждому ребенку, независимо от места проживания и дохода семьи». «Многие проекты друг друга дополняют. Например, программа школьных автобусов и создания новых развивающих сред. Они дают возможность ребятам из малокомплектных школ в модульном или профильном варианте оказываться учащимися в этих средах», — заключила Шмелева.

Многопрофильный лицей №187 информационно-технологического профиля был открыт 1 сентября прошлого года. В Казани работают шесть подобных школ, построенных по нацпроекту «Образование». Как и другие национальные проекты, он был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.