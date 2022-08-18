Эксперты из регионов обсудят в Казани системный подход к работе с молодежью

В чем нуждается современная молодежь и как системе государственной молодежной политики должна решать эти задачи? Этой теме будет посвящена дискуссия на форуме Общественной палаты РФ «Сообщество» в Казани, который пройдет 24 и 25 августа. Об этом сообщила председатель Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова.

«Системный подход — это то, в чем мы так нуждаемся, имея в виду любую социальную сферу. В настоящее время работа с молодежью выходит на новый уровень, ведь именно человеческий потенциал — решение многих проблем. Этому способствует и работа профильных федеральных органов власти, деятельность НКО, и, конечно же, успешные методики работы регионов и муниципалитетов», — сказала Родионова.

По ее словам, речь на дискуссии пойдет о существующей системе государственной молодежной политики, ее плюсах и минусах, а также о возможном внесении изменений в законодательство о молодежи.

Еще одной темой, которую затронут на круглом столе, станет роль молодежных движений в развитии гражданского общества.

Инициатором дискуссии выступило Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. Однако на форуме будут представлены практики и других регионов страны. Участниками встречи станут представители органов власти и общественных объединений для молодежи.

«Мы приглашаем все регионы не только поделиться своими успехами, но и определить приоритетную зону, требующую пристального внимания государства и общества», — отметила Родионова.

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. В 2022-м он уже прошел в Новосибирске и Липецке, а также будет организован в Петрозаводске. Итоговый форум «Сообщество» пройдет в Москве в начале ноября.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.