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Ру Тат
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Общество
30 марта 2022  16:53

Елена Малышева опровергла закрытие программы «Жить здорово!»

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Телеведущая Елена Малышева опровергла сообщения, согласно которым на Первом канале закрывается программа «Жить здорово!». Передача не выходит временно.

«Программа "Жить здорово!" не выходит, как и другие развлекательные программы. Сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — цитирует сообщение «Газета.ru».

В среду, 30 марта, телеграмм-канал Baza сообщил, что главная программа о здоровье на российском телевидении закрывается. Якобы Малышева разослала членам съемочной группы письмо, в котором говорилось о приостановке работы до сентября. При этом там было указано, что и после сентября «Жить здорово!» не вернется на экраны.

После того, как 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, телеканалы почти полностью исключили развлекательный контент, оставив только новостные и политические программы.

#первый канал #Елена Малышева #телевидение
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