Елена Малышева опровергла закрытие программы «Жить здорово!»
Телеведущая Елена Малышева опровергла сообщения, согласно которым на Первом канале закрывается программа «Жить здорово!». Передача не выходит временно.
«Программа "Жить здорово!" не выходит, как и другие развлекательные программы. Сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — цитирует сообщение «Газета.ru».
В среду, 30 марта, телеграмм-канал Baza сообщил, что главная программа о здоровье на российском телевидении закрывается. Якобы Малышева разослала членам съемочной группы письмо, в котором говорилось о приостановке работы до сентября. При этом там было указано, что и после сентября «Жить здорово!» не вернется на экраны.
После того, как 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, телеканалы почти полностью исключили развлекательный контент, оставив только новостные и политические программы.