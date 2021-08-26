Профсоюзы Татарстана: Несчастных случаев на производстве становится меньше

В последние годы в Татарстане фиксируется снижение производственного травматизма. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» в рамках проекта «12 этаж» рассказала председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичёва.

По ее словам, несмотря на пандемию и рост удаленного формата работы полностью избежать производственного травматизма не удалось.

«Наши уполномоченные по охране труда выезжали на предприятия и разбирались с каждым таким случаем. Мы также ведем активную работу по предотвращению травматизма на рабочих местах, чтобы таких историй было как можно меньше», – отметила Кузьмичёва.

В то же время динамика несчастных случаев на предприятиях республики демонстрирует снижение, добавила собеседница агентства.

«За первое полугодие 2021 года в целом по республике зафиксировано 154 несчастных случая на производстве. Если сравнивать эти цифры с предыдущими годами, то мы видим их снижение», – заключила Елена Кузьмичёва.

