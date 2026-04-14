Елена Кузьмичева выдвинулась на праймериз «Единой России» в Госдуму

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Председатель Федерации профсоюзов Татарстана, депутат Госсовета республики и координатор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» в РТ Елена Кузьмичева подала заявку на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы по списку. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Свое решение она объяснила необходимостью усилить представительство интересов работников. По ее словам, голос профсоюзов должен быть услышан, поскольку именно это сообщество выражает интересы трудящегося населения.

Кузьмичева отметила, что одной из ключевых задач считает разработку совместно с коллегами и социальными партнерами необходимых законодательных инициатив, направленных на дополнительную защиту прав работающих граждан. Она подчеркнула, что речь идет о формировании правовой базы, которая позволит усилить юридическую защиту работников.

По словам Кузьмичевой, она уже занимается этой работой в качестве депутата Государственного совета Татарстана и члена комитета по социальной политике. В этой роли она участвует в продвижении инициатив, направленных на защиту интересов человека труда, с последующей проработкой нормативных документов и принятием решений на законодательном уровне.

По итогам процедуры предварительного голосования партия определит кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, которые пройдут осенью 2026 года. В настоящее время в региональный оргкомитет поступило 49 заявлений на участие в предварительном голосовании, из них 44 уже зарегистрированы.