Елена Кузьмичева: Татарстан не выполнил показатели по средней зарплате в здравоохранении

Татарстан не выполнил целевые показатели по размеру средней заработной платы в бюджетной сфере здравоохранения. Об этом заявила депутат Госсовета РТ, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете на 2024 год.

«В области здравоохранения в части выполнения целевых показателей, предусмотренных указом Президента России [Владимира Путина], размер средней заработной платы младшего и среднего медицинского персонала должен быть не менее 100%, у врачей – не менее 200% от средней зарплаты в регионе. Однако по данным за первое полугодие 2023 года, эти показатели не выполнены: у врачей – на 9%, у среднего медперсонала — на 3%, у младшего персонала – на 18,8%», – рассказала спикер.

Кроме того, по ее словам, не выдержаны параметры уровня должностного оклада медработников. Так, доля должностного оклада в структуре зарплаты врачей составляет 38%, среднего и младшего медперсонала – 45%, что на 17% и 10% ниже рекомендованных значений.

«Остается нерешенным вопрос оплаты труда работников общеотраслевых профессий – рабочих, руководителей, специалистов и служащих. На сегодня в ряде медицинских организаций вакантных должностей по этим категориям недостаточно, либо вовсе наблюдается их отсутствие», – отметила Кузьмичева.

Она добавила, что аналогичная ситуация складывается и в других бюджетных отраслях. Например, есть проблемные вопросы в сфере образования. Так, самые низкие оклады работников государственных образовательных организаций составляют 15 279 рублей, что меньше минимального размера оплаты труда почти на тысячу рублей. «С 1 января следующего года этот разрыв увеличится до 4 тыс. рублей», – заметила депутат.

Более того, установленные оклады не позволяют достичь показателей по «майским указам», поэтому выполнение достигается за счет единовременных поощрительных выплат, подчеркнула она.

«При этом сложившаяся система оплаты труда, практика разовых выплат приводят к росту социальной напряженности в трудовых коллективах и дефициту кадров в отрасли», – констатировала председатель Федерации профсоюзов.

Остро стоит вопрос обеспечения образовательных учреждений поварами и другими работниками кухни. Только в Казани на начало учебного года требовалось около 400 поваров. Сегодня вакансии закрываются за счет студентов педагогических колледжей, удвоенной нагрузки сотрудников.

«Предлагаю установить с 1 января 2024 года минимальный должностной оклад работников бюджетной сферы не ниже минимального размера оплаты труда, предусмотреть в региональном бюджете средства на индексацию зарплаты из-за роста цен на потребительские товары и услуги», – заключила Кузьмичева.