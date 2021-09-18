Елена Кузьмичева: Призываю татарстанцев проголосовать и выбрать свое будущее

Председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева сегодня проголосовала на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке, расположенном в школе №137 Казани. Она попросила всех татарстанцев выразить свою гражданскую позицию.

«Профсоюзы Татарстана всегда были активными участниками всех гражданских процессов. На мой взгляд, участие в выборах любого уровня – это наш гражданский долг. Поэтому я призываю всех татарстанцев принять активное участие в голосовании, выбрать свое будущее. Программы, представленные кандидатами, были достаточно яркими, у наших граждан была возможность ознакомиться с их делами, поэтому в дни голосования нам осталось только сделать свой выбор», – сказала Елена Кузьмичева.

Она отметила, что почти на всех участках в республике присутствуют наблюдатели от Федерации профсоюзов Татарстана. Соответствующее соглашение было подписано с Общественной палатой РТ.

Выборы в Государственную Думу VIII созыва проходят три дня – 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проводятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, в республике состоятся дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.