Елена Кузьмичева: «Первомай по праву считается символом славных трудовых достижений»

– Елена Ивановна, как в этом году Федерация профсоюзов Татарстана собирается отметить праздник Весны и Труда?

– В 2024 году Первомайская акция профсоюзов проходит под девизом «Достойный труд каждого — гарантия благополучия семьи и развития страны!». В рамках первомайской акции запланированы спортивные соревнования, чествование трудовых династий, заседание трехсторонних комиссий, субботники и возложения цветов, высадка деревьев.

В этом году Федерацией профсоюзов запланировано проведение сразу нескольких мероприятий. Некоторые из них уже состоялись. Так, в Малом зале Дворца труда состоялся профсоюзный диктант. А вчера и сегодня в телеграм-канале Молодежного Совета проходит серия открытых онлайн-лекций для молодежи Татарстана. 22 апреля состоялась лекция «Просто о трудовом договоре: основные моменты, на которые стоит обращать внимание», 23 апреля прошла лекция «Фейки и манипуляция в медиа».

25 апреля в Присутственных местах Казанского Кремля прошло чествование трудовых династий «Славные трудовые династии Татарстана». В прошлом году мы заложили такую традицию — чествовать накануне Первомая трудовые династии нашей республики, которые из поколения в поколение остаются верными своему призванию.

Каждая семья — это целая история, однако всех их объединяет одно — трепетное отношение к профессии, включающее не только стремление досконально разобраться в тонкостях профессии, но и гордость за дело, которому служишь. Трудовые династии, которые испокон веков занимаются одним делом, становятся признаком качества. Если семейное дело и традиции производства удалось сохранить на протяжении нескольких поколений, это говорит о стабильности предприятия. В нашей республике такие династии вносят серьезный вклад в развитие экономики.

26 апреля состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии, а также экскурсия «Профсоюзные места Казани: история профсоюзных маевок».

Профсоюзный актив республики поддержит новый хоспис и выйдет на посадку фруктового сада. А 1 мая на радио «Дача» пройдет традиционная викторина на знание истории профсоюзов.

– Сколько членов насчитывает сегодня Федерация профсоюзов?

– Сегодня Федерация профсоюзов Республики Татарстан объединяет более 700 тысяч членов профсоюзов. Причем семья профсоюзов пополняется год от года. Только в 2023 году было создано 72 первичных профсоюзных организации с общей численностью почти 5 тысяч членов профсоюзов.

Почему сегодня люди вступают в профсоюзы? Какие преимущества это дает?

Вопрос интересный, каждый профсоюзный активист слышит его регулярно. Давайте разбираться. Ну, во-первых, профсоюз дает возможность защитить свои права, получить консультативную помощь по всем вопросам. Профсоюз дает возможность получать материальную поддержку, пользоваться льготами и скидками, например, при покупке путевки. Во все санатории санаторно-курортного комплекса профсоюзов Татарстана, а также санатории «Профкурорта» для членов профсоюзов и членов их семей действует скидка 20%.

Во-вторых, если на предприятии есть профсоюзная организация, то, как правило, есть и коллективный договор между руководством компании и работниками. Размер заработной платы и ее индексация, всевозможные надбавки и премии, обязательства по охране труда, режим труда и отдыха, социальные гарантии и многое другое записано именно в нем. Принимают его на срок от года до трех лет. И, как правило, каждый год на конференции трудового коллектива генеральный директор и председатель профсоюзной организации отчитываются перед работниками о том, как выполняются условия договора.

В-третьих, это возможности для развития своих способностей, как организаторских, так и творческих. Профсоюзами проводится большое количество обучающих программ. Для раскрытия творческих талантов проводятся всевозможные конкурсы. Это «Лучший молодежный лидер» и «Наше время — Безнен заман», конкурсы фоторабот, рисунков.

– В каких случаях работник может обратиться в профсоюзную организацию? Сколько вы защитили трудящихся в этом году?

– Думаю, что частично на этот вопрос мы уже ответили в предыдущем, но в основном, конечно, обращаются за юридической помощью, за помощью при расследовании несчастных случаев. Поводы разные: при приеме на работу не заключили договор, уволили без уважительной причины, урезали часть зарплаты, лишили премии и так далее. Не все разбираются в трудовом законодательстве, чтобы решать эти вопросы самостоятельно. Поэтому люди сначала обращаются за помощью в свою первичную профорганизацию, а если и там не удается проблему решить, то по цепочке — в отраслевой профсоюз и в федерацию.

Нужно понимать, что правовая защита для каждого работника она своя — индивидуальная. Если говорить о судебной защите, то здесь в зависимости от проблемы: одному работнику необходимо помочь в составлении судебных документов, другому разобраться, в какой суд идти и надо ли это, а третьему нужно представительство в суде. По итогам 2023 года более 500 работников обратилось за такой помощью и защитой. А ведь есть еще консультирование (письменное и лично на приеме, за 2023 год — более 30 тысяч работников), проведение профилактических проверок по соблюдению работодателями трудовых прав на предприятии (порядка 1200 проверок) и многое другое. Нагляднее сказать об экономической эффективности правозащитной работы, которую можно выразить в денежной форме, за прошедший год она составила порядка 475 млн рублей.

– Изменилась ли структура жалоб и обращений за последние несколько лет?

– Меняется трудовое законодательство — появляются новые обязанности и права как работников, так и работодателей, но суть одна — они возникают на основе трудовых отношений, поэтому меняется не структура жалоб и обращений, а меняются сами вопросы, с которыми к нам обращаются. Например, мы помним пандемию, которая нарушила привычный трудовой ритм, были внесены соответствующие изменения в Трудовой кодекс, сейчас уже речь идет о трудовых отношениях с работниками, которые ушли на СВО, тоже есть вопросы, связанные уже не с расторжением, а с оформлением на работу работников, которые закончили свою службу. Могу сказать, что к нам обращаются не только с жалобами, но и за разъяснениями. И не только работники, но сами работодатели.

– Этот год в нашей стране проходит под эгидой Года семьи, поэтому не могу не спросить: может ли член профсоюза рассчитывать на поддержку своей семьи? В каких случаях?

– Да, может. Решение данных вопросов в организациях осуществляется в рамках коллективных договоров, заключенных между работодателем и первичной профсоюзной организацией. Они содержат широкий спектр социальных гарантий и льгот, предоставляемых женщинам и лицам с семейными обязанностями, которые способствуют укреплению семьи.

Так, в коллективных договорах особое внимание уделяется вопросам: найма и увольнения женщин, в первую очередь матерей; режимов рабочего времени и отдыха; условий и охраны труда женщин; создания возможностей для обучения, повышения квалификации и реализации права на дополнительное образование.

Одним из приоритетных направлений по-прежнему остается решение жилищных вопросов.

Сегодня организации принимают участие в республиканской программе выделения жилья через социальную ипотеку, предоставляют молодым работникам беспроцентные займы и ссуды на решение жилищных проблем, обзаведение домашним хозяйством, ведут работу по строительству собственного жилья.

Среди социальных гарантий, закрепленных в коллективных договорах, наиболее значимыми являются:

выплата ежемесячного пособия женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет;

предоставление женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет, свободного времени, оплачиваемого полностью или частично за счет средств организации;

выплата компенсации родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях;

предоставление молодым семьям целевых беспроцентных ссуд;

предоставление работникам беспроцентной ссуды на обучение детей;

предоставление льготных путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление, в том числе членов их семей;

оказание материальной помощи, например: многодетным матерям; работникам, воспитывающим детей в возрасте до 18 лет, а также детей, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, — до 24 лет, без матери или отца; работникам на приобретение дорогостоящих медикаментов, прохождение медицинских обследований и проведение операций, в том числе для их детей; работнику, чей ребенок идет в первый класс; многодетным, неполным, приемным семьям в рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу», и т.д.

– Участвует ли Федерация профсоюзов в мероприятиях, посвященных Году семьи? Инициируете ли свои тематические мероприятия?

– Безусловно, профсоюзы Татарстана принимают активное участие во всех мероприятиях, которые проводятся в рамках Года семьи. Но у нас есть и своя программа, в рамках которой запущен проект «Доступная юридическая среда» (каждый вторник проходит бесплатный прием по правовым вопросам, обратиться может любой желающий). Также проходят встречи для молодых семей по вопросам коллективно-договорного регулирования в решении молодежных вопросов, консультации по жилищным программам.

В июле пройдет семейный праздник «Папа, мама, я — профсоюзная семья», где будут спортивные соревнования, мастер-классы для детей, выставка детских рисунков, тренинг для семейных пар. В течение года проводим социологическое исследование среди молодежи «Разные семьи — общий профсоюз». В профсоюзных здравницах запущены туры выходного дня для всей семьи. Начала работу молодежная образовательная программа «Семь — Я в Профсоюзе: культурно-нравственные ценности».

Большая работа проводится и с профсоюзными организациями предприятий по включению в коллективные договоры дополнительных гарантий и льгот женщинам и лицам с семейными обязанностями (оказание помощи молодым семьям, предоставление беременным свободного от работы времени, с сохранением среднего заработка для прохождения консультаций и медицинских осмотров, поощрение родителей за отличную учебу детей, обеспечение санаторно-курортным лечением работников и членов их семей по льготным ценам). В общем, круг вопросов широкий.

– Как обстоит ситуация по задолженности перед работниками? Какова сумма долгов на сегодняшний день и как вы с ней работаете?

– По данным Татарстанстата, просроченная задолженность по заработной плате в нашей республике отсутствует с 1 июля 2022 года. Также, по данным профсоюзов, в организациях, где есть первичные профсоюзные организации, задолженность по выплате заработной платы на сегодняшний день тоже отсутствует.

Это стало возможным благодаря активной совместной работе социальных партнеров. Федерация профсоюзов принимает непосредственное участие в работе Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, территориальных межведомственных комиссий по повышению уровня жизни и легализации доходов муниципальных образований, межведомственных рабочих групп по вопросам обеспечения трудовых прав граждан, образованных при Прокуратуре РТ и прокуратурах районов Казани.

При выявлении нарушений в оплате труда Федерация профсоюзов совместно с членскими организациями и первичными профсоюзными организациями принимает меры по их устранению:

в рамках коллективной защиты индивидуальных интересов членов профсоюзов выдвигаются соответствующие требования к работодателям;

оказывается правовая помощь в подготовке обращений в комиссии по трудовым спорам, процессуальных документов в суды.

– В советские времена профсоюзы были встроены в систему власти. Как сейчас обстоят дела?

– Сейчас власть и профсоюзы — партнеры, социальные партнеры. И этому партнерству в нашей республике более 30 лет. Только социальное партнерство в республике и на российском уровне имеет третью сторону — работодатели. И этим трем сторонам благодаря сотрудничеству удается решить многие вопросы.

Благодаря эффективной реализации системы соглашений между профсоюзами, работодателями и правительством республики есть положительные изменения в политике оплаты труда, сфере занятости, охраны труда, негосударственного пенсионного обеспечения, организации летнего отдыха детей и других.

Ежегодно для работников внебюджетного сектора экономики республики подписывается Соглашение о минимальной заработной плате, размер которой с 1 января составляет 22 тыс. рублей, что превышает федеральный минимальный размер оплаты труда на 14,4% (19,2 тыс. рублей).

В режиме трехстороннего сотрудничества реализуются меры по повышению заработной платы работников бюджетной сферы. В результате по итогам 2023 года среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях республики, включая малое предпринимательство, возросла на 18,8% относительно 2022 года и составила 61 841 рубль (январь – декабрь 2023 г. к январю – декабрю 2022 г.). Реальная заработная плата составила 113,2%.

По инициативе Федерации профсоюзов республики:

Ежегодно (с 2009 г.) получают направления на медицинскую реабилитацию (долечивание) непосредственно после стационарного лечения более 5 тысяч работающих граждан республики. В 2023 году объем финансирования составил 140 млн рублей.

Осуществляется финансирование санаторно-курортного лечения бюджетников из средств республиканского бюджета (с 2004 г.). Ежегодно на эти цели выделяется в среднем более 70 млн рублей, что позволяет оздоровить порядка 3 тысяч человек. Хочу отметить, что Татарстан первый в России принял такую программу.

Реализуются республиканские программы капитального ремонта лагерей и подъездных путей к ним, в рамках которых только в 2023 году проведены работы в 16 лагерях на сумму более 1 млрд рублей (1,33 млрд руб.) и отремонтированы подъездные дороги к 5 лагерям протяженностью более 10 км (10,31 км) на общую сумму 250 млн рублей.

Ежегодно на отдых и оздоровление детей и молодежи выделяется порядка 2 млрд рублей, более двухсот тысяч детей могут отдохнуть в лагерях республики.

– Как бы вы описали новую реальность профсоюзов?

– Миссия профсоюзов — представительство и защита социально-трудовых прав, производственных, профессиональных, экономических и социальных интересов работников, их чести и достоинства.

Для успеха у нас есть всё: инструмент — система социального партнерства, без преувеличения самая развитая и эффективная в мире. Есть организованные в профсоюзы трудящиеся, есть ответственные работодатели и активное правительство. Я думаю, что все у профсоюзов получится.

– Елена Ивановна, наше интервью выходит в праздничный день – 1 мая. Ваши поздравления жителям нашей республики.

– От имени Федерации профсоюзов Республики Татарстан и от себя лично поздравляю всех жителей нашей республики с Днем Весны и Труда!

Первомай по праву считается символом славных трудовых достижений и весеннего настроения. Это праздник всех, чья созидательная деятельность является основой динамичного развития нашего общества.

Желаю, чтобы труд был всегда востребован и оценен по достоинству. Чтобы он приносил удовлетворение и материальное благополучие. Удачи, радости, вдохновения и сил для осуществления всех планов и начинаний!

Фото предоставлены пресс-службой Федерации профсоюзов Республики Татарстан