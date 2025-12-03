Елена Костылева пропустит Кубок Первого канала

Фото: fsrussia.ru

Фигуристка школы «Ангелы Плющенко» Елена Костылева не примет участие в предстоящем Кубке Первого канала среди юниоров — спортсменка вынуждена пропустить соревнование из-за болезни. Об этом сообщает канал team_kostyleva.

Прошлый сезон оказался успешным для Елены: дебютировав в группе Евгения Плющенко, девушка одержала победу на первенстве России, выиграла финал российского этапа Гран-при среди юниоров и завоевала медали на этапах Гран-при.

После омского этапа Гран-при семья Костылевых попала в скандальную историю. В социальных сетях появилось резонансное видео, на котором мать фигуристки, Ирина Костылева, якобы устраивает конфликт в академии «Ангелы Плющенко», где занимается её дочь. После инцидента полицию вызвали на место происшествия. Евгений Плющенко публично прокомментировал произошедшую ситуацию, обратившись лично к матери воспитанницы.