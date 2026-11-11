Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева приостановила тренировки на льду как минимум до конца недели. Об этом сообщила мать фигуристки Ирина Костылева в своём телеграм-канале.

«С сегодняшнего дня, к сожалению, Лена не выходит на лёд "Ангелов Плющенко". По причине воспалительного процесса в двух ягодичных мышцах. Вчера вечером сделали МРТ. Ничего критичного, но надо дать перерыв до конца недели для снятия воспалительного процесса. После огромного перерыва, с 14 сентября по 19 октября, полного покоя мышц. Сейчас на тренировках в академии пошла серьёзная нагрузка, и заболела опять правая, приземляющая прыжки нога. Лена эту неделю будет ходить в спортзал и закачивать другие группы мышц, не связанные с ягодицами», — написала Ирина Костылева.

Она также отметила, что причина кроется в высоких нагрузках при исполнении ультра-си элементов. «Сообщение грустное для нас и болельщиков Лены. Но таковы реалии профессионального спорта. Прыжки ультра-си — это огромные физические затраты и траты ресурса молодого растущего организма спортсмена», — добавила она.

Напомним, что Костылева выступает в нейтральном статусе и является одной из главных надежд российского фигурного катания. Ранее она получила приглашение на этап юниорского Гран-при в Китае. На прошлой неделе стало известно, что фигуристка была лишена стипендии академии «Ангелы Плющенко» из-за нарушений договора и поведения мамы Елены.