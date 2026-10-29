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На главную ТИ-Спорт 29 октября 2026 20:41

Елена Костылева планирует вернуться на лед 1 ноября после травмы

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Елена Костылева планирует вернуться на лед 1 ноября после травмы
Фото: ФФКР

Фигуристка Елена Костылева планирует вернуться на лед в воскресенье, 1 ноября. Об этом ТАСС сообщила мать спортсменки Ирина Костылева.

«Лена потихоньку восстанавливается, никуда не спешим. В основном сейчас скольжением занимаемся. Начали прибавлять прыжки двойные-тройные, опять мышцы заболели. Восстановимся и приедем в "Ангелы Плющенко", планируем в воскресенье», — приводит слова Ирины Костылевой ТАСС.

15-летняя Костылева получила травму во время предсезонной подготовки. Спортсменка имеет нейтральный статус ISU, однако до сих пор не выступала на международных соревнованиях.

Костылева считалась основным претендентом на участие в этапах юниорского Гран-при ISU. В итоге на соревнования отправилась София Дзепка.

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