Елена Костылева осталась без стипендии Плющенко

Фото: Социальные сети Елены Костылевой

Академия «Ангелы Плющенко» расторгла договор о ежемесячной стипендии фигуристки Елены Костылевой, которая составляла 65 тысяч рублей.

Причиной стали нарушения условий соглашения со стороны ее матери Ирины.

Об этом рассказала менеджер академии Елена Благодерова.

По ее словам, договор содержал два пункта: запрет на публикацию негативных высказываний о школе, руководстве и других спортсменах, а также запрет на тренировки на чужих льдах.

Оба условия были нарушены.

«Если воронежский лед ещё все могли пережить, то негатив на людей, которые сделали для них столько добра, никто уже не собирался прощать. В итоге юристы прислали документ о расторжении», — приводит слова Благодеровой «РИА Новости Спорт».