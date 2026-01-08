Елена Костылева объяснила решение вернуться к Евгению Плющенко

Фото: из личного архива Евгения Плющенко

Российская фигуристка Елена Костылева объявила о возобновлении сотрудничества со своим бывшим тренером, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Соответствующее заявление чемпионка России среди юниоров сделала в своем телеграм-канале.

В своем обращении Костылева, в частности, поблагодарила временного тренера Федченко, у которой занималась с конца декабря:

«Благодарю Софью Анатольевну [Федченко] за время, которое она мне посвятила. Я благодарна маме Софьи Анатольевны, Татьяне Ивановне, которая меня кормила, готовила для меня и ухаживала за мной, когда я жила с ними. Но, встретив Евгения Викторовича на шоу, я поняла, что это мой любимый человек, мой тренер на всю мою жизнь. Мне с ним легко, он научил меня технике прыжков, которую я не хочу переучивать».

Таким образом, 17-летняя спортсменка подтвердила возвращение в академию Плющенко, подчеркнув особые доверительные отношения с ним и приверженность его методике.

Под руководством тренера Софьи Федченко Елена Костылева тренировалась всего восемнадцать дней.