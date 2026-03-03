Елена Костылева не выступит в финале Гран-при России

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров

Чемпионка России среди юниоров Елена Костылева не выступит в финале Гран-при из-за травмы. Об этом сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.

В своем Telegram-канале специалист подтвердил, что фигуристка получила повреждение и вынуждена пропустить турнир. Подробности травмы и сроки восстановления пока не раскрываются.

«Травма (контузия пятки) не дала возможности подготовиться к ФГП. Не дала возможность прыгать и катать программы. Готовиться под обезболивающими и заработать «серьёзный» диагноз не есть правильное решение в ленином случае. На данный момент необходим более длительный промежуток реабилитации, чем 3–5 дней, для того чтобы начать полноценный тренировочный процесс. Это -3 недели. Чем Лена сейчас занимается – отдыхает. Наша академия взяла на себя все расходы по лечению и восстановлению нашей спортсменки. Лена пропускает все ближайшие шоу, включая юбилей АН Мишина, по уважительной причине», – написал Плющенко в своем канале.

Костылева была одной из главных претенденток на победу в финале юниорского Гран-при. В текущем сезоне она уверенно выиграла оба этапа серии, в которых принимала участие, и рассматривалась как фаворит соревнований.