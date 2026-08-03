Елена Костылева: «Буду бороться за всех русских»

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Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева заявила о намерении вернуть максимальное количество квот на международные старты.

«Хочу завоевать три квоты, чтобы все россияне ездили на международные соревнования. Вернуть то прошлое, которое у нас было в фигурном катании. Буду бороться за всех русских», — приводит ее слова ТАСС.

Костылева — основная кандидатка на участие в этапе юниорского Гран-при в Сиане (Китай, 20–22 августа). Успешное выступление может стать первым шагом к восстановлению российских квот. В случае успеха российские фигуристки смогут вновь выступать на всех международных турнирах в полном составе.