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На главную ТИ-Спорт 3 августа 2026 15:20

Елена Костылева: «Буду бороться за всех русских»

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Елена Костылева: «Буду бороться за всех русских»
Фото: Михаил Шаров / fsrussia.ru

Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева заявила о намерении вернуть максимальное количество квот на международные старты.

«Хочу завоевать три квоты, чтобы все россияне ездили на международные соревнования. Вернуть то прошлое, которое у нас было в фигурном катании. Буду бороться за всех русских», — приводит ее слова ТАСС.

Костылева — основная кандидатка на участие в этапе юниорского Гран-при в Сиане (Китай, 20–22 августа). Успешное выступление может стать первым шагом к восстановлению российских квот. В случае успеха российские фигуристки смогут вновь выступать на всех международных турнирах в полном составе.

#фигурное катание
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