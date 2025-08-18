Елена Глухарева: «Татарстан всегда славился системным подходом к образованию»

С какими вызовами может столкнуться система образования Татарстана в ближайшее время и как она будет развиваться в следующее десятилетие, какую поддержку получают молодые учителя и какой должна быть школа будущего, в интервью «Татар-информу» рассказала директор казанского лицея № 35 – образовательного центра «Галактика» Елена Глухарева.





– Елена Владимировна, как вы оцениваете уровень образования в Казани? Как изменилась сфера образования за прошедшие 5-10 лет? Какие важные проекты появились за этот период?

– Казань сегодня – это один из ведущих образовательных центров России, где гармонично сочетаются традиции качественного обучения и инновационные подходы. За последние 5-10 лет сфера образования в нашем городе совершила мощный рывок вперед, и мы видим это по успехам наших учеников, по открытию новых проектов, по растущему интересу к знаниям.

У нас сильная база на всех уровнях – от детских садов и школ до университетов, которые регулярно входят в лучшие рейтинги. Это видно по нашим результатам: выпускники успешно поступают в ведущие вузы страны, а коллеги из других регионов и даже из-за рубежа проявляют большой интерес к нашему опыту. Например, по итогам Всероссийской олимпиады школьников Казань занимает второе место после Москвы по числу победителей и призеров на душу населения. И, конечно, казанские школьники стабильно участвуют и побеждают в международных олимпиадах, даже в составе сборной страны.

Сама образовательная сфера постоянно меняется, чтобы отвечать требованиям времени. Сотрудничество с предприятиями, колледжами и вузами вышло на новый уровень, что привело к активному развитию предпрофессиональных и профильных классов. Отдельно стоит отметить, что новые возможности открываются для детей с ограниченными возможностями здоровья. Наши школы тесно работают с родителями, чтобы каждый ребенок был полноценно включен в процесс обучения и воспитания.

Особое внимание уделяется привлечению, удержанию и развитию кадров. Для решения каждой из этих задач в Казани запущены 11 профильных проектов – «Педагогические классы», «Наставник+», «Усеш/ Развитие», «Хәрәкәт», «Лига интеллектуальных игр» и другие. За три года участниками стали почти 9 тыс. человек. И что особенно ценно, эти проекты осуществляются при активной поддержке мэрии Казани, которая рассматривает вложения в людей, в их профессиональное развитие как ключевой приоритет.

В Казани построены новые современные школы и детские сады, а существующие учреждения регулярно модернизируются. Например, появление IT-лицеев, кванториумов и центров дополнительного образования дает детям возможность раскрывать таланты в науке, технике и творчестве. Казань – это город, где каждый ребенок может найти свою траекторию развития, будь то точные науки, искусство, спорт или предпринимательство.

– Какие главные вызовы сейчас стоят перед школами и с какими проблемами в сфере образования Татарстан может столкнуться в ближайшее время? Как их можно решить, на ваш взгляд? По вашему мнению, достаточно ли сильный потенциал в сфере образования у республики, чтобы справиться с вызовами?

– Татарстан – один из лидеров в образовании, но и у нас есть точки роста. Как и любая активно развивающаяся система, наше образование сталкивается с рядом вызовов. Главные сложности сегодня – это нехватка кадров, ведь, несмотря на привлекательность нашей республики, проблема с педагогами актуальна, как и во многих других отраслях.

Мы активно работаем над привлечением учителей из других регионов. Также важно адаптировать программы к меняющимся требованиям современности, делая акцент на «мягкие навыки» и цифровую грамотность, не просто внедрять технологии, а научить детей критически мыслить в цифровом мире, усилить воспитательную работу и интегрировать технологии в учебный процесс.

У нас реализуются такие проекты, как «Адым», помогающий студентам сделать первые шаги в школьной работе, и «Новый педагогический класс Казани», нацеленный на подготовку будущих учителей.

Считаю, что потенциал республики в сфере образования достаточно силен, чтобы справиться со всеми вызовами. Этому способствуют наша мощная образовательная база, приоритет образования в республиканской политике, инновационный подход, активное международное сотрудничество и развитый IТ-кластер. Все это создает прочную основу для дальнейшего развития и преодоления трудностей.

В будущем, уверена, появятся еще большие возможностей для индивидуализации обучения и более эффективного планирования карьеры каждого школьника. Технологии станут еще ближе, но в центре образовательной деятельности всегда будут, как и сейчас, потребности наших детей. Искусственный интеллект при всей своей мощи никогда не заменит живого общения с учителем и не сможет стать настоящим наставником. Вызовы есть, но они – возможности для роста. Мы не просто адаптируемся к изменениям – мы их создаем. Главное – верить в наших детей, педагогов и работать вместе.

– Как вы видите развитие образования в Татарстане в ближайшие 5-10 лет? Какие позитивные изменения ожидаете?

– Образование в Татарстане в ближайшие 5-10 лет, уверена, будет развиваться в русле общероссийских трендов, но с сохранением уникального культурно-языкового компонента республики.

Ожидаю несколько важных позитивных изменений. Первое – внедрение современных технологий. Уже сегодня школы республики оснащаются цифровыми инструментами, интерактивными классами и системами онлайн-обучения. Это позволит сделать образование более доступным и качественным, особенно в сельской местности.

Второе – углубленное изучение языков и культур. Татарстан – пример гармоничного двуязычия. Уверена, что программы по изучению татарского языка и истории, традиций и культуры станут еще более интересными и востребованными, с использованием новых методик и творческих проектов.

Третье – рост престижа инженерно-технического образования. Благодаря сотрудничеству с промышленными предприятиями и научными центрами, такими как «Алабуга» и IT-парки, школы будут теснее интегрированы в подготовку кадров для реального сектора экономики республики. Особое внимание будет уделяться робототехнике, программированию и естественным наукам.

Четвертое – модернизация школьной инфраструктуры. В рамках государственных программ продолжится обновление школ: появятся новые лаборатории, мастерские и центры дополнительного образования, что сделает обучение более практико-ориентированным.

Пятое – развитие гибких навыков и предпринимательского мышления. Школы будут уделять больше внимания умению работать в команде, критическому мышлению и основам предпринимательства, чтобы выпускники могли успешно реализовать себя в будущем.

Отдельно хочу отметить важность воспитательной работы – патриотического, экологического и духовно-нравственного направления. Конечно, остаются вопросы, требующие решения, – это подготовка педагогических кадров, баланс между федеральными стандартами и региональными особенностями. Но Татарстан всегда славился системным подходом к образованию, поэтому у нас есть все основания смотреть в будущее с уверенностью.

– Как вы взаимодействуете с родителями и педагогами? Все ли их устраивает в системе образования?

– Взаимодействие с родителями и педагогами – один из ключевых приоритетов нашего лицея. Мы стремимся к открытому диалогу, регулярно проводим родительские собрания, индивидуальные консультации и анкетирования, взаимодействуем с родителями и педагогами через электронные платформы, родительские комитеты, советы отцов, регулярные совещания и опросы, а также прямое общение, чтобы учитывать мнение всех участников образовательного процесса.

Педагогический коллектив активно вовлечен в обсуждение методик обучения, повышения квалификации и внедрения современных технологий в учебный процесс.

Если говорить об удовлетворенности родителей и педагогов системой образования, то, как и в любой живой и постоянно развивающейся системе, всегда есть аспекты, над которыми можно работать и стремиться к новым высотам. Это совершенно естественный путь непрерывного совершенствования.

– Какие социальные проекты для молодежи и детей поддерживают педагоги и родители вашего лицея?

– В Татарстане много социальных проектов, направленных на развитие, образование и воспитание подрастающего поколения. Многие из них реализуются при участии школ, включая и наш лицей, общественных организаций и родителей. В каждом образовательном учреждении кипит насыщенная, яркая жизнь – это настоящий центр притяжения не только для учебы, но и для добрых дел, творчества, инициатив. Социальные акции, волонтерские движения, патриотические проекты, экологические марафоны, спортивные и творческие фестивали – всего и не перечислить.

И за каждым таким проектом стоят родители и педагоги, которые не просто поддерживают, а активно включаются в процесс. Потому что все мы понимаем, что школа – это не только уроки и оценки. Это место, где дети учатся главному – быть неравнодушными, ответственными, где растут настоящие личности.

Знаете, когда заходишь в наш лицей, сразу чувствуешь эту энергию – здесь всегда что-то происходит. То ребята с родителями подарки для ветеранов собирают, то всей школой запускают флешмоб добрых дел. Проектов столько, что даже список составлять – получится целая книга. Но самое ценное – это даже не их количество, а то, как все объединяются: мамы и папы с горящими глазами помогают организовывать праздники, учителя после уроков бегут на репетиции с детьми. И когда видишь, как пятиклассник с важным видом объясняет бабушке, как сортировать пластик, или папа с дочкой вместе собирают очередную благотворительную посылку, то понимаешь: вот оно, настоящее воспитание. Не в учебниках, а в этих моментах. Потому что все мы знаем, что школа – это большой дом, где вместе растем, учимся добру и делаем мир вокруг чуточку лучше.

– Какую поддержку получают молодые учителя?

– Как директор школы могу с уверенностью сказать, что в системе образования республики не просто «делают ставку», а целенаправленно и системно поддерживают молодых педагогов. Здесь речь идет не о разовых мероприятиях, а о непрерывном процессе сопровождения и, конечно, эффективного наставничества. И этот подход дает хорошие результаты. Я вижу это по молодым лицам в коридорах своего лицея.

Среди грантовой поддержки молодых педагогов можно отметить республиканский грант «Наш новый учитель» – надбавка к зарплате в размере 10 тыс. рублей, грант мэра Казани на обучение и профессиональное развитие молодых педагогов, на образование.

Республика создает условия для старта в профессии. Организованы бесплатные курсы и стажировки, в том числе в Казанском федеральном университете и Институте развития образования РТ. Есть программа «Учитель будущего» – развитие лидерских качеств и менторская поддержка. Есть также возможность участия в инновационных проектах, например, в IT-школах или билингвальных программах.

Хорошая поддержка творческих инициатив – если учитель хочет внедрять свои проекты, ему помогут. «Работать в Татарстане – значит чувствовать, что твой труд важен», – так говорят молодые учителя.

Начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов в одном из своих выступлений подчеркнул: «Нам невероятно повезло с руководством города и республики. Их поддержка неоценима – я общался с коллегами из других регионов и могу сказать с уверенностью, что такого уровня взаимопонимания и поддержки педагогов от руководства мало где встретишь. Они не просто знают о наших проблемах, они действительно вникают в суть вопроса, участвуют в поиске решений и всегда готовы помочь конкретным советом».

– Достаточно ли в республике, на ваш взгляд, поддержки школьников из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей участников СВО?

– Это, безусловно, один из самых важных и чувствительных вопросов, касающихся будущего нашего общества. В Татарстане поддержка детей из уязвимых категорий семей – это приоритет социальной политики, и все руководство, ответственные люди прилагают значительные усилия в этом направлении.

Чувствуется, что особое и очень трепетное внимание уделяется детям участников специальной военной операции. Для них, помимо общих мер поддержки, действуют специальные, адресные программы. Это не только материальная помощь семьям, но и специализированная психологическая поддержка, которая крайне важна для детей, переживающих сложный период.

Действует приоритетное зачисление этих детей в дошкольные учреждения и школы, а также созданы дополнительные возможности для их участия в культурных, спортивных и развивающих мероприятиях. Для них создаются максимально комфортные условия для обучения и всестороннего развития, окружив заботой и вниманием.

Можно ли сказать, что поддержки всегда достаточно? Потребности семей меняются, и, наверное, постоянно необходимо работать над тем, чтобы программы были максимально эффективными, охватывали все нужды и оперативно адаптировались к новым вызовам.

Если вам известны случаи, когда помощь недостаточна, – важно сообщать об этом, чтобы ситуацию можно было исправить. Это непрерывный процесс совершенствования системы социальной поддержки. И здесь я хотела бы выразить огромную благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за его личное внимание к этому вопросу, за инициирование и всестороннюю поддержку многих важных социальных программ, направленных на благополучие наших детей. Его видение и постоянная поддержка позволяют нам развивать и усиливать эту систему помощи, чтобы каждый школьник в нашей республике имел равные возможности для качественного образования и гармоничного развития.

– Какие проекты вашего лицея вы считаете наиболее успешными? Что помогло их реализовать?

– Наш лицей реализует множество проектов. Но ключевыми я бы назвала проекты по организации на базе лицея Центра аэрокосмического образования, федеральный проект «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы», федеральный проект «Классы авиастроения» национального проекта «Образование», лицейский проект «Дети – детям» по организации мероприятий для детей находящихся на длительном лечении в ДРКБ.

«Центр аэрокосмического образования» – это фундамент нашего инженерного направления. Созданный в 2012 году по итогам встречи Раиса Татарстана Рустама Минниханова с начальником Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Сергеем Крикалевым с целью формирования кадрового потенциала в области космонавтики и авиации, он стал отправной точкой для развития авиационно-космического обучения.

Благодаря ему мы выстроили непрерывную систему инженерной подготовки – от детского сада до старших классов. Космические классы (совместно с Госкорпорацией «Роскосмос») и авиастроительные классы (в партнерстве с КНИТУ-КАИ и авиазаводом имени С. П. Горбунова) – это примеры успешной интеграции школы, вуза и реального производства. Ученики не только углубленно изучают профильные дисциплины, но и основы проектирования и конструирования авиационной техники, знакомятся с современными технологиями и методами, используемыми в авиакосмическом направлении.

Проект «Страна авиации» – уникальная инициатива, где школьники прыгают с парашютом, летают на планерах и самолетах. Это не просто профориентация – это погружение в профессию, которое мотивирует ребят связывать жизнь с авиацией. Особо хочу сделать акцент на том, что система работы по развитию аэрокосмического образования началась у нас в 2012 году. Если вы откроете «Методические рекомендации по созданию инженерных классов авиастроительного профиля в общеобразовательных организациях субъектов РФ» от 2023 года, то увидите, насколько точно и с каким опережением руководством нашей республики и города Казани была выстроена стратегия по этому направлению.

Ежегодно лицей участвует во Всероссийском чемпионатном движение по профессиональному мастерству «Профессионалы», в котором является региональным центром компетенции «Инженерия космических систем» для обучающихся школ, колледжей и техникумов республики. Лицеисты неоднократно становились победителями в данной компетенции.

– Какие новые образовательные проекты и инициативы планируете внедрить в лицее в ближайшее время?

– В новом учебном году мы делаем особый акцент на развитии профильных направлений, сохраняя наши традиционные инженерные программы и расширяя спектр возможностей для учащихся. Мы продолжим развивать уже зарекомендовавшие себя программы, делая их еще более практико-ориентированными и приближенными к реальным отраслевым задачам.

Это касается аэрокосмического образования, беспилотных технологий, медицинских классов, инженерно-технических направлений. Наша цель – не просто давать знания, а формировать прикладные компетенции, востребованные в современном мире.

Особое внимание в этом году уделим открытию классов МЧС – важному и социально значимому проекту. Это направление станет логичным дополнением к нашей системе профильного образования, расширяя возможности для учащихся, интересующихся безопасностью, спасением людей и работой в экстремальных условиях.

Классы МЧС – это не просто изучение теории, а комплексная подготовка, включающая основы профессиональной деятельности, развитие навыков, необходимых для работы в чрезвычайных ситуациях; взаимодействие с профильными структурами и экспертами. Мы планируем тесное сотрудничество со спасательными службами и другими организациями, чтобы обеспечить максимальную практическую направленность обучения.

– Какой, по вашему мнению, должна быть школа будущего?

– Хороший вопрос. Интересно помечтать и представить Школу завтрашнего дня. Для меня это место, где детям интересно, комфортно и полезно учиться. Она не будет похожа на обычные уроки с учебниками и строгими правилами. В школе нового поколения дети будут не просто запоминать факты, а понимать мир и себя. Она будет очень необычная.

Так, первое – это уроки самопознания:

«Кто Я?» – дети учатся понимать свои сильные стороны, характер, ценности. Практики осознанности – простые упражнения для управления вниманием и эмоциями. Беседы о смысле жизни – в доступной форме, без навязывания готовых ответов.

Второе – законы мироздания:

Физика и философия вместе: почему светит солнце, как устроена Вселенная, зачем существуют законы природы? Эксперименты и наблюдения – не сухие формулы, а живое исследование мира. Связь науки и духовных традиций в культурологическом ключе: как разные народы объясняли устройство мира?

Третье – технологии помогают, но не заменяют учителей:

Виртуальные экскурсии вместо сухих параграфов – можно «побывать» в Древнем мире или внутри человеческого тела. Умные программы подскажут, какие темы нужно подтянуть, но главным останется живое общение с педагогом.

Четвертое – психология и эмоциональный интеллект как основные предметы:

Как дружить, мириться, прощать – практические занятия по общению. Управление эмоциями: что делать с гневом, обидой, страхом? Основы психологии: как работает мозг, почему мы чувствуем то, что чувствуем?

Пятое – гармония с природой:

Экология как образ мышления – не просто «берегите природу», а понимание взаимосвязи всего живого. Практика – выращивание растений, уход за животными, походы с наблюдением за природой. Здесь же уютные классы с хорошим светом и воздухом, меньше стресса, уроки на улице, сады на крышах.

Шестое – творчество как способ познания:

Рисование, музыка, танец – не кружки, а часть урока. Через искусство – к себе и миру.

Почему мне кажется это важным? Думаю, такая школа поможет вырастить осознанных, гармоничных людей, которые не просто знают математику, но и понимают, зачем им жить и как быть счастливыми. Школа будущего – там, где учителя чувствуют себя важными, дети учатся с радостью, а родители помогают.

– А как вы оцениваете роль педагогического сообщества в формировании будущего Татарстана?

– Я считаю педагогов творцами будущего Татарстана. Каждый день в школах, колледжах и вузах республики происходит маленькое чудо – рождается будущее. Не абстрактное, а вполне конкретное: в виде инженеров, которые через 10 лет будут разрабатывать IT–решения в Иннополисе, врачей, спасающих жизни в новых медицинских центрах, учителей, которые передадут эстафету знаний следующим поколениям. И за всем этим стоит титанический труд педагогов.

Республика, где переплетаются традиции и инновации, где звучат мелодии двух языков, где культура дышит в унисон с прогрессом, нуждается в учителях, способных не просто давать знания, но и зажигать сердца. Современный педагог в Татарстане – это и наставник, и творец, и мост между поколениями.

Учителя Татарстана уделяют огромное внимание воспитанию. Волонтерские движения, экологические проекты, патриотические акции – все это часть учебного процесса. Благодаря инициативам педагогов школьники участвуют в «Доброй Казани», сажают деревья в рамках «Зеленого рекорда», помогают ветеранам, изучают историю своих семей. Эти уроки доброты и ответственности остаются с ними на всю жизнь.

Педагогический труд не всегда заметен сразу, но именно педагоги формируют тот человеческий капитал, который через 10-15 лет определит, насколько сильным, умным и духовно богатым будет Татарстан. Педагогическое сообщество республики – это не просто профессионалы, а настоящие подвижники. Они не просто учат, а вдохновляют, не просто объясняют, а зажигают искру интереса. И благодаря им будущее Татарстана в надежных руках.

– Что бы вы пожелали молодым педагогам и тем, кто хочет заниматься образовательной деятельностью? Почему стоит идти в профессию учителя, живя в Татарстане?

– Дорогим будущим педагогам и тем, кто делает первые шаги в этой прекрасной профессии, хочу сказать: если в вашем сердце есть огонь желания дарить знания, вдохновлять и растить новое поколение – вы уже на правильном пути.

Учитель – это не просто профессия, это призвание, миссия, настоящее искусство. Вы не просто передаете факты и формулы, вы зажигаете умы, лепите характеры, открываете двери в будущее. Ведь нет большего счастья, чем видеть, как расцветают ваши ученики. Их горящие глаза, первые победы, благодарность спустя годы – это бесценно. Вы не просто «работаете с детьми», вы создаете будущее нашей страны, наше с вами будущее. Дерзайте, не бойтесь трудностей, верьте в себя, творите, экспериментируйте, любите своих учеников.

Мир меняется, но одно остается неизменным: хороший учитель может изменить жизнь человека. И если вы чувствуете в себе эту силу – значит, педагогика ждет именно вас.

Татарстан – один из самых динамичных и прогрессивных регионов России, где образование ценится, а учителя получают поддержку. Здесь бережно хранят традиции и при этом активно внедряют инновации. Здесь вас ждут и создают условия для роста. Вам предстоит постоянно открывать новое, развиваться, пробовать современные методики. А в Татарстане для этого созданы все условия. Татарстан – земля мудрости и прогресса. И вам, молодым педагогам, предстоит писать его новую главу.

