Елена Глухарева: Путин дал прямой ориентир для каждодневной работы педагогов

Президент России Владимир Путин во время прямой линии дал прямой и ясный ориентир для каждодневной работы педагогов. Таким мнением поделилась с корреспондентом «Татар-информа» директор казанского лицея № 35 – образовательного центра «Галактика» Елена Глухарева.

«Как директор школы, я смотрела сегодняшний разговор с Президентом, конечно, через призму нашей главной задачи – воспитания и образования детей. Самые важные для нас, педагогов, мысли я выделила в три момента», – рассказала она.

Первое – это беспрецедентное внимание к семье, к детству, отметила Глухарева. «Когда Президент говорит, что вся политика государства должна выстраиваться вокруг семьи, и прямо ставит задачу исправить несправедливую ситуацию, когда рост доходов семьи ведет к сокращению поддержки, – это принципиально. Это дает нам уверенность, что наша работа по поддержке многодетных семей, созданию уюта для каждого ребенка в школе – часть большой государственной стратегии», – уточнила она.

Второе – курс на суверенитет, в том числе образовательный и технологический, добавила директор лицея. «Призыв «включать мозги» и выстраивать обучение так, чтобы искусственный интеллект не подменял собственное мышление ученика, – это вызов для всей системы. Для нас это прямое указание: школа должна учить анализировать, творить, принимать решения. А успехи наших ученых, о которых говорили, – тот самый маяк, к которому мы должны вести талантливых ребят», – подчеркнула собеседница информагентства.

Она позитивно оценила тезис Путина о том, что России нужны свои современные самолеты. «Я с особой гордостью смотрела на эту задачу. Ведь в нашем лицее на уроках в инженерных и авиастроительных классах уже сегодня рождаются эти будущие конструкторы, технологи и испытатели. Мы видим в этом наш прямой вклад: строить будущее – значит растить тех, кто его построит. Государственный заказ на технологический суверенитет для нас – это конкретные проекты, расчеты и мечты наших учеников, которые завтра воплотятся в новые машины», – отметила директор лицея.

Третье – ценностный фундамент, продолжила она. «Прозвучали простые и гениальные слова о том, что главное для мальчишки – любить маму, и что такое отношение к семье, к Родине и есть настоящее мировоззрение героя. Это абсолютно совпадает с сутью нашей воспитательной работы. Разговор о единстве народов России, о наших общих традиционных ценностях, о героизме наших бойцов – это та живая нить, которая связывает историю, современность и будущее, о котором мы говорим с детьми на уроках и «Разговорах о важном», – заметила Глухарева.

Директор лицея также рассказала, что для нее самым сильным стал финал, где речь шла о «взгляде вперед на два столетия». «Это абсолютно педагогический взгляд. Ведь каждый день, общаясь с детьми, мы, по сути, работаем на это далекое будущее. Ценности, которые мы прививаем, любовь к родной культуре и языку, интерес к инженерному делу в наших профильных классах – все это и есть тот самый «капсульный» посыл в завтра. Чтобы через 200 лет наши потомки, оглядываясь назад, могли с благодарностью сказать, что мы, сегодняшние, не стояли на месте, думали о них и многое сделали правильно», – заявила она.

По словам Глухаревой, для нее значимость диалога с журналистами во время прямой линии – в предельной искренности и системности. «Обсуждалось все – от глобальных вопросов безопасности до конкретных проблем с лекарствами или дорогами. И в этой целостной картине четко видно место школы. Мы – тот самый институт, где формируются те самые ценности, готовятся те самые создатели и защитники, о которых шла речь. Поэтому мой главный вывод как директора: мы чувствуем огромную ответственность и одновременно уверенность», – подчеркнула она.

Работать в этом направлении, по мнению собеседницы агентства, – профессиональное и гражданское призвание педагогов. «И мы будем это делать, зная, что наша ежедневная, порой незаметная работа – это и есть вклад в будущее, которое сегодня было так четко определено», – заключила она.