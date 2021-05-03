Елена Гимадеева: «С гордостью называю себя каратайкой»

— Во время первого визита в Камско-Устьинские школы меня поразила история вашего края и бережное отношение к ней педагогов и учеников. Кто бы мог подумать, что один из известнейших городов Булгарского государства Ошель, от которого остались только археологические артефакты, находился на территории нынешнего Камско-Устьинского района! Наверное, не только прошлое, но и современные особенности края привлекают туристов. Вот у вас появился новый проект, который, я надеюсь, будет интересен любителям знакомства с местной жизнью. Ведь у каждого района республики есть своя изюминка. Елена Александровна, что за туристический маршрут, о котором Вы с большим энтузиазмом упомянули при первой нашей встрече?

— Начну с того, что сам проект подготовлен учащимися под руководством педагогов. Он нацелен на совмещение исторических, природных объектов с современными образцами хозяйствования. Допустим, всем, особенно детям, интересно побывать в фермерской усадьбе. У нас есть одно такое особенное хозяйство, где производят сыр «камамбер» или «бри» с белой плесенью, которые мы раньше считали чисто итальянскими продуктами. Надеемся, многим будет интересно посмотреть, как наши бывшие колхозники стали сыроводами и «в реале», и протестировать местные блюда, включая эти оригинальные продукты.

Наш проект впервые был представлен несколько лет назад на республиканском конкурсе «Путешествие к истокам». А в проектной олимпиаде «Университет талантов» его авторы получили диплом и грант 30 тысяч рублей, на который было приобретено туристическое оборудование. Поддержка проекта на конкурсе «Нобелевские надежды КНИТУ» в 2019 году позволила ученикам продолжить его развитие.

Самой интересной частью туристического маршрута является посещение в сопровождении профессиональных скалолазов Юрьевской пещеры. Такое название ей дано потому, что она образовалась около десятки миллионов лет назад — в период Юра (Юра — гора в Швейцарии и Франции, по которой определились отложения земной коры), когда ещё существовали динозавры. В те далекие времена, проходя через различные породы, подземные воды вымывали известковые отложения. Таким образом, под землей появилась подземная пещера. Юрьевская пещера была обнаружена учеными в 1953 году во время проведения геодезических исследований этих территорий, перед подготовкой к строительству Волжской ГЭС, образовавшей Куйбышевское водохранилище.

Для этого похода необходима определенная подготовка. Участники маршрута в обязательном порядке одевают каски, вооружаются фонариками. Из-за того, что в пещере достаточно влажно, с собой в рюкзаки необходимо взять сменную одежду. Однажды в пещерах была группа блогеров, некоторые из которых впоследствии поделились со своими впечатлениями в блогах. По ощущениям некоторых из участников спуска, там ощущается присутствие разных энергий и не каждый решится повторно пойти вглубь пещеры. В рамках этого проекта учительского сообщества можно полюбоваться штольнями или пройти в Кугор, где расположено предприятие, добывающее известковую породу для производства строительных материалов. Там же находится горный музей.

— Елена Александровна, Вы с таким молодым азартом рассказываете про этот проект. Сами, ненароком, не связаны с туризмом?

— До роно я работала заведующим отделом молодежи и спорта райисполкома. Так что ещё тогда мы серьезно задумывались о привлечении туристов в район. А республиканский конкурс «Возвращение к истокам» дал серьезный импульс нашим задумкам.

— В последние годы увлечение историей Татарстана, отдельных народов стало очень популярным во многих семьях. Нередко они начинают с истории своей собственной семьи, составления родословной. Мне интересно, как складывается ваша педагогическая жизнь?

— Со своей будущей профессией я, можно сказать, определилась будучи ученицей шестого класса. В то время школа в селе Сюкеево, где я училась, была восьмилеткой. После ее окончания мы вместе с моей подругой поступили в Тетюшское педагогическое училище на отделение учителей начальных классов и воспитателей продленного дня и вернулись с дипломом в село Кирельское своего родного района. Считаю, что, работая там сначала учителем начальных классов, истории, затем завучем, я приобрела все необходимые для сельского педагога навыки. Так что в роно, куда меня пригласили заместителем руководителя по учебной работе, пришла подготовленной. Однако, молодости свойственна переменчивость в пристрастиях. Я и сама прошла через этот этап. В то время произошло сравнение, переосмысление, пересмотр своих позиций. Все это позволило сделать вывод, что самореализоваться я могу только в образовательной сфере. Работу заведующей Сюкеевским детсадом считаю поворотным моментом возврата в свою любимую профессию педагога. Спустя некоторое время, меня пригласили работать директором Камско-Устьинской школы. А руководителем управления образования я стала после годичной работы начальником отдела райисполкома по делам молодежи и спорта. Сегодня в районе 13 школ и 11 детсадов, в которых работают около пятисот педагогов и обслуживающего персонала. В большей степени я ощущаю себя именно руководителем своей большой команды, а не начальником, потому что руководителя делает окружающая его команда.

— Поговаривают, что когда большие руководители хотят скрыть некую информацию, то нередко они при подчиненных переходят на татарский язык. Это меня удивляет и заставляет сделать шутливый вывод: вот она, польза от знания родного языка. Но когда Вы, встречая нас на пути к школе, заговорили на татарском языке, я была поражена не меньше. Кто и где вас научил татарскому?

— Думаю, для проживающих в многонациональном регионе, как Татарстан, Мордовия, Чувашия, Марий-Эл, Удмуртия — это естественное явление. Мой отец Александр Федорович Мельников родом из Тетюшского района. Буквально на днях я посетила его родные места. Я очень люблю бывать на родине своих предков, приезжаю оттуда, заряжаясь особой энергией. Будучи исконно русским человеком, он отлично говорил на татарском языке, поскольку среди его друзей было много татар. Так получилось, что я и сама легко выучила татарский язык и свободно на нем общаюсь. Частенько ловлю себя на мысли, что мне нравится правильная татарская речь. Я люблю смотреть театральные постановки, слушаю радио, наблюдаю за жизнью татарских артистов. Часто бываю на премьерах в Татарском Академическом театре им. Галиаскара Камала. Раньше в нем работал мой друг, благодаря ему мне доводилось побывать на многих великолепных постановках и даже посетить закулисье.

Если мне по какой-то причине несколько дней не приходится общаться на татарском языке, даже начинаю по нему скучать. Иногда ко мне родители обращаются с просьбой перевести ребенка из татарской группы в русскую, тогда мне приходится читать целую лекцию о красоте татарского языка, о славной истории татарского народа. Знаете, в большинстве случаев помогает. Мне ли, педагогу с многолетним опытом не знать, что у человека, знающего несколько языков, другое, более широкое мышление. У такого человека мозг быстрее реагирует на события и информацию. Татарский язык очень теплый и душевный. Настолько красиво и мелодично звучит речь наших выпускников одиннадцатых классов, когда они выступают со своей прощальной речью, словно поют любимую песню.

— Как ваша мама относилась к тому, что вы и ваш отец говорите на чужом, татарском языке? Ведь, не секрет, не только в русских, даже во многих смешанных семьях редко общаются на родных языках.

— Моя мама Валентина Ильинична принадлежит к исчезающему этносу — каратайка. Во время двух предыдущих переписей населения я себя и свою младшую дочь записала каратайками. Однако ни в каких отчетах это не прозвучало. Зато были указаны другие народности — гоблины, мордва, каратайхть и другие. Сам термин «мордва-каратаи» вошел в оборот с XVIII века. Зачастую татары называют нас, каратайцев, мукшылар, то есть мокшанами. Раньше в паспортах эта национальность фигурировала как мордва. Наша речь близка к татарской, но все традиции христианские, поскольку вера — православная. Несмотря на все казусы истории, народ сохранил свое этническое самосознание вплоть до XXI века.

По одной из версий, наши прапрадеды пришли в Поволжье со стороны Придонья в первые века н.э., когда шло Великое переселение народов. В нынешней группе каратайцев соединились три основных этнических пласта Волго-Уральского региона — это финно-угорский, тюркский и славянский. Народные предания христианизацию этноса связывают с историческими событиями времен правления Ивана Грозного.

В дни нашей молодости в Камско-Устьинском районе были четыре каратайские деревни: Иске Мокша (село Мордовский Каратай), Шершаланы (Чыршалан), Заовражный Каратай, Менситово (Мэсте). Последняя осталась под водами Куйбышевского водоохранилища.

Я с ужасом наблюдаю исчезновение своего народа с исторической арены. Сейчас из села Шершалан, в котором по историческим данным до 1921 года было 180 дворов, осталось только кладбище, изредка посещаемое почитателями памяти своих предков. В деревне Мордовский Каратай в 1958 году насчитывалось около тысячи коренных жителей. Однако через восемнадцать лет, из-за переезда многих семей в Тетюши, Набережные Челны и Нижнекамск, их численность снизилась сперва до трехсот, а в 90-ые прошлого века до 78 жителей. Сегодня здесь проживает около сорока пожилых каратайцев. По мнению исследователей истории и традиций каратайцев, неуловимое уменьшение численности нашего народа произошло в результате русификации — получения образования на русском языке, заимствования народом русской культуры и в результате создания смешанных семей. Жители деревни Заовражный Каратай практически обрусели перед нашими глазами. Можем сказать, пока сохранилась одна деревня — Мордовский Каратай, которая заинтересовала федеральных телевизионщиков. О ней, как примере сохранения идентичности коренных народов России, снималось множество фильмов для федеральных каналов.

— Ежегодно в феврале под эгидой ЮНЕСКО отмечается Международный день родного языка. Это трагедия всего мира, когда вместе с глобализацией исчезают целые народы и нации со своей культурой и языком. Согласно статистике, каждые 14 дней исчезает один язык. Если начать размышлять, то я думаю, неспроста Всевышний создал народы разными племенами, говорящими на разных языках, как это сказано в Коране. Хотелось бы узнать, чем отличался ваш народ и что мы потеряем с его исчезновением?

— Наш народ прославился многоголосьем. К сожалению, сейчас этим пением мы, потомки, уже не владеем. Что такое пениедействие, спросите вы? В каждой деревне был запевала. Он начинал петь, люди подхватывали и пели о том, что они видят — так они перекладывали свои чувства и эмоции на песню. Когда-то каратайцы с этим видом искусства выступали в Москве, даже еще в 80-х годах. Наше поколение уже так не умеет петь, остался только фольклор. Сейчас есть ансамбль «Мордовские узоры».

Сегодня в нашей республике осталось около 60 каратайцев. Cамый яркий представитель народа Андреев Владимир Петрович является писателем, членом Союза писателей Российской Федерации. Он проживает в Ханты-Мансийске.

Мы с моей подругой Татьяной Анатольевной Лукониной, всю жизнь проработавшей учительницей географии Кирельской школы, были в своей деревне последними каратайками, получившими высшее образование. После окончания начальной школы своей деревни, только мы с ней пошли учиться с соседнюю русскую восьмилетнюю Сюкеевскую школу. Большинство наших одноклассников были нацелены на получение рабочей специальности. Сегодня я с гордостью говорю, что я каратайка, человек исчезающей нации. Никогда не скрывала свою национальность, как и мнение о том, чтобы о человеке судили не по национальности, а по тому, что он несет в этот мир. Некоторые во время переписи называют себя мордвинами. Но мордвы ещё много, а каратаев очень мало. Я хочу, чтобы об этом искреннем, простодушном народе помнила история. Нельзя от нее отказываться. Только подумайте, какое красивое имя у этого народа, как и сами его представители с уникальными историческими, национальными традициями. Ещё одна особенность — у нашего народа никогда материальное не стояло выше духовного. К примеру, в соседнем Сюкеево очень много дворянских домов, у нас таких никогда не было.

— Когда я училась в Казанской средней школе № 9, во время уроков биологии нас часто выводили на местное болото, чтобы изучать флору и фауну города. А с историей края мы знакомились в архивах теперь уже бывшего национально-культурного центра и в этнографическом музее КГУ. По своим детям вижу, что сейчас обучение происходит лишь внутри школы и через интернет. Как у вас происходит образовательный процесс, в том числе изучение родного языка?

— У нас учебно-воспитательный процес поставлен так, что с одной стороны, дети должны учиться при равных возможностях, быть равными, а с другой — сохранять свою индивидуальность. Роль школы заключается в том, чтобы развить личность. Часто приходится слышать вопрос: какая из школ района сильнее, а какая — слабее. Все зависит от критериев. Каждая из них уникальна и сильна по своему. Рудницкая — сильнейшая по воспитательной работе, а это приводит к тому, что дети больше интересуются знаниями и подтягиваются в получении образования. Красновидовская школа — а она маленькая по своим размерам, и учатся там всего 28 детей — известна увлечением детей русским фольклором. Здесь располагается музей имени Алексея Горького, который приехал в эти края по приглашению своего друга, участника революционного движения Михаила Ромася и жил в деревне с марта по сентябрь 1888 года. Впоследствии свои прожитые здесь дни писатель описал в повести «Мои университеты».

Теньковская школа — одна из базовых школ, в которой реализуется федеральный проект «Точка роста». Школьное руководство наладило связь с Казанским механическим заводом, куда после получения образования идут работать парни и девчата. Это предприятие оказывает шефство школе, трудоустраивает молодежь и обеспечивает общежитием. Если возьмем Староказеевскую (Иске Казиле) школу, где Вы уже были, там развито изучение традиций, обычаев и культуры татарского народа. Здесь учатся вышивать тюбетейки и калфаки, ученики участвуют в театральных постановках. Приведу очень интересный факт: ученица Староказеевской татарской школы стала победителем республиканской олимпиады по русскому языку. А представитель Камской школы с русскоязычным обучением признан победителем родного (татарского) языка. Преподаватели Камско-Устьинской школы делают упор на функциональную грамотность. У нас есть еще Камско-Устьинская общеобразовательная школа, которую мы называем русской. В ней большое внимание уделяется обучению татарскому языку. Здесь проводятся семинары с участием специалистов Министерства образования и науки Татарстана. На одном из последних принимала участие начальник управления национального образования Лилия Марсовна Ахметзянова. В наших школах пропагандируется изучение всех родных языков. Нужно отметить, что проведение юбилейных и других мероприятий на родном языке, участие педагогов и учеников в театральных постановках дают ощутимые результаты. Сегодня во многих школах учащиеся почти стопроцентно с удовольствием изучают русский и татарский языки. Вот, к примеру, директор Теньковской школы Лидия Акутина рассказала мне о том, как провели родительское собрание у четвероклассников. После разъяснения требований времени, все родители единогласно согласились с необходимостью изучения двух-трех языков, в том числе татарского. Родители прекрасно понимают, что с каждым годом конкуренция в трудоустройстве усиливается, и чем больше предметов, языков знает их ребенок, тем больше шансов попасть на желаемую работу.

— После визита в Затонскую школу я полистала книги об истории края и нашла интересную информацию о том, что крупный город Ошель (по-татарски Ашлы), расположенный на территории современного Камско-Устьинского района, был разгромлен и сожжен полками под командованием брата владимирского князя Святослава Всеволодовича в ответ на захват в 1217-1219 годах булгарскими войсками Великого Устюга и Унжу, как его называли тогда —

Старый город. Имея отношение к таким историческим фактам, наверное, невозможно остаться в стороне от изучения прошлого своего района. О чем свидетельствуют многие школьные проекты на темы краеведения?

— Школьный предмет «история» — сам по себе достаточно сложный предмет. Будучи в начале педагогической деятельности учителем истории, я выделяю две категории учеников. У первых очень сильно развито логическое и абстрактное мышление; такие близко интересуются историей. Есть другая группа детей, которая попросту ненавидит историю, прежде всего потому, что не понимает ее. Они не могут представить, как развивались события, какие даты следовали друг за другом, какие личности оказали решающее влияние на ход истории. Они не умеют сопоставлять события, которые в одну пору происходили в разных странах и на разных континентах, например, в Америке и в Европе. Для преодоления такого барьера очень полезно вывести учеников, к примеру, на территорию древнего булгарского города Ошель, который просуществовал в ХI — ХIII веках. Даже если дети находят там какие-нибудь черепки от глиняной посуды, это — своеобразное прикосновение к истории края и всего Татарстана.

Ученики, на мой взгляд, чтобы представить далекие эпохи должны мыслить образно. На выездных мероприятиях у них необходимо развивать мощный ассоциативный ряд, чтобы они не думали, что просто ищут какие-то артефакты. Они должны представить эпоху того времени, когда здесь жили люди, развивали ремесла, а может здесь проходили сражения с ростовскими, суздальскими и муромскими полками или представить торговые караваны булгар. В 2015 году, к примеру, в селе Старое Казеево нашли верстовой столб времен Волжской Булгарии.

Напротив Камско-Устьинского Гипсового рудника находятся места, где когда-то, согласно народным преданиям, Булгарский хан наблюдал за гуляниями и краснопением каратаевских девушек. В тех местах рос орешник, что позволяло ему оставаться незамеченным. Там проходила единственная тележная дорога со стороны Волжской Булгарии — она поднималась там, где находится Сюкеевский извоз. Это место так и называлось «Мордя куаклары» или женский орешник. В детстве мы с бабушкой ходили туда за орехами. Когда я стала изучать историю, то воочию представляла себе прячущегося за кустарниками молодого хана.

— На самом деле, выдуманные или настоящие, рассказы и сказания о ханах и князьях обогащают историю вашего края. Что связывает эти края с именем Екатерины Великой?

— Краеведы хранят и пересказывают историю о том, что когда русская царица проезжала вверх по Волге в Казань, она была поражена красотой здешних краев. Говорят, когда Екатерина II проплывала мимо этих мест, кругом цвели яблони и вишни. Она прокомментировала, что с Волги на эту местность красивый вид открывается. С тех пор закрепилось название «Красновидово». Возможно, это лишь такая красивая история. Тем не менее, название этого села ассоциируется именно с российской императрицей. Здесь все пропитано духом русской истории, жители несут в местный музей уцелевшие старинные вещи, оставшиеся от предков.

Вот, например, по современной улице Гагарина села Кирельское, на которой сейчас стоят дома, проходила царская дорога. Впоследствии дорога прекратила свое назначение, она чуть выше пошла. Когда в 1954 году начали переселять людей, то на эту улицу заселяли вдов, более бедных людей, поскольку земля была утрамбована, и ее было тяжело обрабатывать. Потом здесь начали строить совхозские бараки, небольшие дома. А на нижней улице ближе к реке, где земля была плодородной, начали жить более зажиточные люди. Это можно было наблюдать и в 90-е годы.

— С каждым годом учителям все сложнее находить общий язык с учениками. Бывает, что не в силах справиться с детьми, педагоги просто ставят двойки за поведение. В чем, на ваш взгляд, заключается задача и умение современного педагога?

— Задача педагога заключается в том, чтобы раскрыть в ребенке скрытый потенциал и направить его в ту сторону, кем он должен стать. Один из моих выпускников попал на войну в Чечню. В письмах своей матери он написал, что смог отслужить и вернуться живым благодаря моим урокам истории. Хотя сегодня про него сказали бы, что это был конфликтный ребенок, у которого были сложности во взаимоотношениях с педагогами. Я никогда не ставила перед собой цель, чтобы мои ученики стали учителями истории. Главное, чтобы в любой ситуации они оставались людьми.

В нашем районе мы ставим перед собой задачу, чтобы наши дети осознанно получали высшее образование. На мой взгляд, люди должны стремиться получить качественное образование. В приоритете у нас целевое поступление, по результатам обучения наши выпускники возвращаются в район и отрабатывают. По педагогическому направлению у нас десять целевиков, которые сегодня учатся в Казани.

— Посетив Ваш район, так и хочется воскликнуть вслед за Иваном Грозным: «Какие райские места!». В ваших краях свой шедевр создал известный живописец, профессор, действительный член Императорской Академии художеств Илья Репин — картину «Бурлаки на Волге». Последний творческий этап жизни родоначальника татарского профессионального изобразительного искусства, народного художника Татарстана Баки Урманче связан с селом Большие Салтыки (Олы Салтык). Есть ли в районе своя художественная школа?

— К сожалению, у нас нет художественной школы. Возможно, пока еще не нашелся человек, который вышел бы с подобной инициативой. Многие ребята с удовольствием посещали бы её и, вполне вероятно, что кто-нибудь из них прославил бы наши красновидовые края.

Пару лет назад по частной инициативе мы вместе с российскими и татарстанскими художниками выезжали на пленэр в Буинский район. На этом примере журнал «Магариф» обращается к Союзу художников Татарстана организовать такую же поездку в Камско-Устьинский район и приобщать к творчеству талантливых детей. Это может быть летний творческий лагерь для юных художников. После зондирования почвы можно вести разговор об открытии художественного учебного заведения при одной из общеобразовательных школ.

Интервью подготовила Сюмбель ТАИШЕВА для журнала «Мәгариф»

Фото: журнал «Мәгариф»