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Электрообогреватель стал причиной пожара в челнинской многоэтажке
Накануне днем в многоэтажке на Цветочном бульваре в Набережных Челнах загорелась одна из квартир. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Выяснилось, что в квартире на восьмом этаже 14-этажного дома коридорного типа загорелись мебель и вещи. Из общей кухни пожарные спасли 60-летнюю женщину и передали медикам. С отравлением продуктами горения и ожогом пострадавшую госпитализировали.
Предварительно, причиной пожара стал загоревшийся бытовой электрообогреватель.
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