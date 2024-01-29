news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 29 января 2024 10:43

Электрообогреватель стал причиной пожара в челнинской многоэтажке

Скопировать ссылку

Накануне днем в многоэтажке на Цветочном бульваре в Набережных Челнах загорелась одна из квартир. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Выяснилось, что в квартире на восьмом этаже 14-этажного дома коридорного типа загорелись мебель и вещи. Из общей кухни пожарные спасли 60-летнюю женщину и передали медикам. С отравлением продуктами горения и ожогом пострадавшую госпитализировали.

Предварительно, причиной пожара стал загоревшийся бытовой электрообогреватель.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#пожар #Набережные Челны
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2