Электрообогреватель стал причиной пожара в челнинской многоэтажке

Накануне днем в многоэтажке на Цветочном бульваре в Набережных Челнах загорелась одна из квартир. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Выяснилось, что в квартире на восьмом этаже 14-этажного дома коридорного типа загорелись мебель и вещи. Из общей кухни пожарные спасли 60-летнюю женщину и передали медикам. С отравлением продуктами горения и ожогом пострадавшую госпитализировали.

Предварительно, причиной пожара стал загоревшийся бытовой электрообогреватель.

Фото: ГУ МЧС России по РТ