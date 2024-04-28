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Происшествия 28 апреля 2024 13:07

Электронные повестки начнут приходить россиянам с 1 ноября

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С 1 ноября начнут работу электронные реестры воинского учета и электронных повесток, сообщает Оперштаб Татарстана.

В реестре будет содержаться вся личная информация о призывнике.

Также с его запуском призывники, в отношении которых была направлена повестка, будут автоматически лишены возможности покидать страну до явки в военкомат. После направления повестки призывнику будет недоступно оформление загранпаспорта.

Электронная повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней после размещения в реестре повесток.

#призывники
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