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Электронные повестки начнут приходить россиянам с 1 ноября
С 1 ноября начнут работу электронные реестры воинского учета и электронных повесток, сообщает Оперштаб Татарстана.
В реестре будет содержаться вся личная информация о призывнике.
Также с его запуском призывники, в отношении которых была направлена повестка, будут автоматически лишены возможности покидать страну до явки в военкомат. После направления повестки призывнику будет недоступно оформление загранпаспорта.
Электронная повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней после размещения в реестре повесток.
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