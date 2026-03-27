Электронный документооборот между мировыми судьями и приставами РТ вырос в 30 раз

Электронный документооборот между мировыми судьями и судебными приставами Татарстана вырос в 30 раз. Об этом рассказал заместитель министра юстиции республики Марат Низамиев, выступая в Верховном суде РТ с докладом о взаимодействии Минюста Татарстана с Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по РТ.

«Безопасность судебных участков является приоритетом нашей работы», – заявил спикер в начале выступления. По его данным, все здания судебных участков мировых судей оснащены современными системами защиты: видеонаблюдением, контролем доступа и металлодетекторами. Сами мировые судьи обеспечены персональными тревожными кнопками.

«В рабочее время охрану осуществляют судебные приставы, а в нерабочее время помещения переводятся на охранно-пожарную сигнализацию», – пояснил замминистра.

Особое внимание в докладе было уделено пропускным пунктам. Они оснащены компьютерной техникой с базами данных лиц, скрывающихся от правосудия, должников и разыскиваемых граждан.

Отдельно Низамиев отметил заметный прогресс в сфере электронного взаимодействия со службой судебных приставов. «В 2025 году мы направили более 200 тыс. исполнительных документов в электронном виде, что в 30 раз превышает показатели 2023 года», – подчеркнул он.

При этом замминистра признал необходимость дальнейшего совершенствования механизмов взаимодействия мировых судей с Федеральной службой судебных приставов в части исполнения судебных актов, отмечает пресс-служба Минюста РТ.