Электронные услуги центров занятости станут доступны во второй половине 2022 года

Электронными услугами центров занятости населения россияне смогут воспользоваться уже во второй половине этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруд РФ.

«Воспользоваться электронными услугами центров занятости можно будет во второй половине этого года», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве рассказали, что стандарты работы центров по временному трудоустройству выпускников, организации оплачиваемых общественных работ и подбору работы для граждан вступят в силу уже в марте. Новация позволит оказывать услуги на базе единой цифровой платформы.

В Минтруде РФ отметили, что эти услуги в центрах занятости существовали и раньше, но теперь их можно будет получить в электронном формате с помощью портала «Работа России» и без сбора документов.