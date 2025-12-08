Электронные торги в транспортной отрасли в Татарстане позволили сэкономить бюджет

Закупки материалов в дорожно-транспортной отрасли через электронную торговую площадку «Биржа ЦТС» позволили Татарстану сэкономить бюджетные средства, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На площадке зарегистрировано 140 организаций отрасли транспорта и дорожного хозяйства. В 2025 году суммарный объем заключенных сделок превысил 8 млрд рублей. Закупки ведут 53 подрядные организации, 24 недропользователя и 63 поставщика, которые совершили 862 сделки.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов отметил, что экономия увеличивается с ростом числа участников торгов.

«Экономия денежных средств увеличивается при увеличении количества участников площадки в лице поставщиков-конкурентов. На сегодняшний день в дорожно-транспортной отрасли наиболее значимые результаты зафиксированы в сегменте поставщиков, где наблюдается увеличение количества заключенных сделок», – сказал он.

БИРЖА «ЦТС» – современная российская биржевая площадка, которая обеспечивает доступ к организованным торгам для бизнеса любого масштаба.

Внедрение биржевых механизмов позволяет ведомствам выстраивать более прозрачное и справедливое ценообразование. Открытая конкуренция поставщиков и понятные правила проведения сделок обеспечивают объективную рыночную стоимость ресурсов, исключая посреднические наценки и непрозрачные схемы.