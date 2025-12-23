Электронные студенческие билеты теперь можно будет показывать через МАХ

Фото: © «Татар-информ»

Государственная Дума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о введении цифровых студенческих билетов и зачетных книжек, которые будут доступны по QR-коду на портале «Госуслуги» и в национальном мессенджере Max. Об этом сообщает «Коммерсант».

Предполагается, что электронные документы будут иметь все функции бумажных аналогов – соответствующий QR-код можно будет использовать для прохода в учебные заведения, контроля успеваемости, а также получения студенческих льгот, например, при покупке проездного билета.

Также в закон включена норма об обязательной публикации сведений из данных документов в Федеральной информационной системе государственной итоговой аттестации. Тем не менее, студенты, обучающиеся в вузах, связанных с обороной и национальной безопасностью, будут иметь документы исключительно в бумажном формате.