news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 декабря 2025 11:08

Электронные студенческие билеты теперь можно будет показывать через МАХ

Читайте нас в
Телеграм
Электронные студенческие билеты теперь можно будет показывать через МАХ
Фото: © «Татар-информ»

Государственная Дума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о введении цифровых студенческих билетов и зачетных книжек, которые будут доступны по QR-коду на портале «Госуслуги» и в национальном мессенджере Max. Об этом сообщает «Коммерсант».

Предполагается, что электронные документы будут иметь все функции бумажных аналогов – соответствующий QR-код можно будет использовать для прохода в учебные заведения, контроля успеваемости, а также получения студенческих льгот, например, при покупке проездного билета.

Также в закон включена норма об обязательной публикации сведений из данных документов в Федеральной информационной системе государственной итоговой аттестации. Тем не менее, студенты, обучающиеся в вузах, связанных с обороной и национальной безопасностью, будут иметь документы исключительно в бумажном формате.

#мессенджер МАХ #студенты #сессия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

Новый год – 2026: праздничные локации в Казани и площадки, где разрешен запуск салютов

22 декабря 2025