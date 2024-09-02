Электронные студенческие билеты и зачетки запустили на «Госуслугах»

Электронные студенческие билеты и зачетные книги запустили на портале и в приложении Госуслуг. Предъявить документы можно, открыв QR-код на экране телефона, говорится в сообщении Минцифры России.

Загружаются документы в разделе «Образование». По информации ведомства, электронный студенческий будет доступен каждому четвертому студенту, аспиранту или ординатору. Сейчас сервисом могут воспользоваться свыше 640 тысяч человек из 76 вузов, до конца года запланировано подключение к нему еще более 90 вузов страны.

Отмечается, что электронным документом можно пользоваться при покупке проездного со скидкой, при посещении музеев, спектаклей и концертов, чтобы пройти на территорию учебного заведения, а также для отслеживания успеваемости.