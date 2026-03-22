22 марта 2026

Электронные паспорта спортсменов планируют внедрить в России к 2028 году

В России к 2028 году планируется внедрение электронных паспортов спортсменов. Об этом следует из документов Правительства РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Предполагается, что новая система позволит повысить эффективность спортивной подготовки и лучше контролировать состояние здоровья атлетов.

Как отмечается, развитие научных знаний о функционировании организма в условиях тренировок и соревнований открывает дополнительные возможности для отбора и развития перспективных спортсменов. В связи с этим особое значение приобретает цифровизация отрасли.

Электронные паспорта будут формироваться в рамках государственной информационной системы «Спорт», которая объединит данные в сфере физической культуры и спорта в единую цифровую платформу.

#цифровые паспорта #спортсмены #документ
