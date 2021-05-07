Электронные паспорта начнут вводиться в РТ в середине 2023 года

Электронные паспорта начнут появляться в России с середины 2023 года, в Москве технологию опробуют уже в декабре 2021-го. Оформление такого документа будет добровольным, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, после получения электронного паспорта бумажный документ станет недействительным. Новый паспорт будет представлять собой пластиковую карту, внутри которой будет находиться электронный носитель с данными о человеке. Снаружи разместятся фото, а также фамилия, имя, отчество и дата рождения обладателя.

«Карта будет содержать электронный носитель информации, он нужен для хранения персональных и биометрических данных человека, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации», — объяснил заместитель Председателя Правительства в интервью «АиФ».

По его словам, новый документ станет единым ключом для получения сведений, необходимых гражданину. К примеру, он сможет привязать к карте электронную подпись и удаленно оформлять документы, подписывать заявления.

Таким образом, нововведение позволит упростить и ускорить взаимодействие с госорганами.

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