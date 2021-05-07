Электронные паспорта начнут появляться в России с середины 2023 года, в Москве технологию опробуют уже в декабре 2021-го. Оформление такого документа будет добровольным, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
По его словам, после получения электронного паспорта бумажный документ станет недействительным. Новый паспорт будет представлять собой пластиковую карту, внутри которой будет находиться электронный носитель с данными о человеке. Снаружи разместятся фото, а также фамилия, имя, отчество и дата рождения обладателя.
«Карта будет содержать электронный носитель информации, он нужен для хранения персональных и биометрических данных человека, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации», — объяснил заместитель Председателя Правительства в интервью «АиФ».
По его словам, новый документ станет единым ключом для получения сведений, необходимых гражданину. К примеру, он сможет привязать к карте электронную подпись и удаленно оформлять документы, подписывать заявления.
Таким образом, нововведение позволит упростить и ускорить взаимодействие с госорганами.
Массовые и социально значимые услуги в Татарстане планируется перевести в цифру в 2022 году.
- Наука
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Электронные паспорта начнут вводиться в РТ в середине 2023 года
Электронные паспорта начнут появляться в России с середины 2023 года, в Москве технологию опробуют уже в декабре 2021-го. Оформление такого документа будет добровольным, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа