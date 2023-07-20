Электронную подачу документов в вузы полностью переведут на «Госуслуги»

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С 2024 года электронная подача документов в российские вузы будет возможна только на «Госуслугах». Об этом со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщает ТАСС.

Для подачи документов, напомнил он, на портале действует специальный сервис «Поступление в вуз онлайн». Работа с ним станет обязательной для всех высших образовательных учреждений страны.

«В этом году суперсервис пользуется большой популярностью — его используют около 40% абитуриентов, это в два раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов», — заметил Чернышенко.