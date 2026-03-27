Электронную почту главы ФБР взломали хакеры, предположительно, из Ирана

Электронную почту директора ФБР Кэша Патела взломали, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минюста США.

Предположительно, почтовый ящик был взломан хакерами из Ирана, а материалы из него были выложены в интернет. Среди них фотографии и рабочие переписки с 2010 по 2019 годы.

В самом бюро взлом не подтвердили, однако хакерская группировка «Хандала» на своем сайте написала, что Пател стал их очередной успешно взломанной жертвой.