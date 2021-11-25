Электронная регистрация сделок с недвижимостью набирает популярность в Татарстане

За 10 месяцев 2021 года из почти 900 тысяч обращений по вопросам оформления прав собственности на недвижимость, 220 тысяч были поданы в режиме онлайн. Это на 50 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану.

Отмечается, что особым спросом у татарстанцев пользуется электронная регистрация ипотеки. Всего в течение года поступило около 16 тысяч подобных обращений. Набирает популярность и действующая с сентября программа «Ипотека за 24 часа».

«Воспользовавшись программой, заявители получают ряд преимуществ: регистрацию документов в течение суток со дня принятия, отсутствие необходимости посещать МФЦ лично, исключены возможные ошибки и „человеческий фактор“ при обработке обращений. С начала действия данной программы ей воспользовались уже более 5 тысяч жителей республики», — цитирует пресс-служба руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилию Бурганову.