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Ру Тат
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Строительство
25 ноября 2021  00:10

Электронная регистрация сделок с недвижимостью набирает популярность в Татарстане

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За 10 месяцев 2021 года из почти 900 тысяч обращений по вопросам оформления прав собственности на недвижимость, 220 тысяч были поданы в режиме онлайн. Это на 50 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану. 

Отмечается, что особым спросом у татарстанцев пользуется электронная регистрация ипотеки. Всего в течение года поступило около 16 тысяч подобных обращений. Набирает популярность и действующая с сентября программа «Ипотека за 24 часа». 

«Воспользовавшись программой, заявители получают ряд преимуществ: регистрацию документов в течение суток со дня принятия, отсутствие необходимости посещать МФЦ лично, исключены возможные ошибки и „человеческий фактор“ при обработке обращений. С начала действия данной программы ей воспользовались уже более 5 тысяч жителей республики», — цитирует пресс-служба руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилию Бурганову.

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