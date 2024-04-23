Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Электронная очередь для мигрантов 24 и 25 апреля на Чехова в Казани работать не будет
В связи с проведением технических работ и отключением электроэнергии, система электронной очереди для получения государственных услуг в отделе по вопросам миграции, находящемся по адресу: улица Чехова, д. 8/2, не будет работать 24 и 25 апреля текущего года, сообщили в полиции Казани.
Для получения актуальной информации о времени приема рекомендуем заранее проверить официальный сайт Управления МВД России по Казани во вкладке «Государственные услуги».
Ведомство приносит свои извинения за временные неудобства и благодарит граждан за понимание.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников