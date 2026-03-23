От электромонтера КОС до «Инженера года» России: Владимир Янбен о карьере и наставниках

Владимиру Янбену 28 лет. За плечами – красный диплом техникума, КГЭУ и пять лет работы на казанском предприятии СИБУРа. Впереди – новые вызовы в статусе менеджера по планированию и завершение магистратуры в КФУ. Как инженер-электрик на производстве полиэтилена стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года» – в нашем материале.





«Дедушка был мастер на все руки»

Родом Владимир Янбен из небольшого поселка Кузайкино в Альметьевском районе. В жизни главным примером для него всегда был дедушка.

«Он был энергетиком и одновременно председателем сельского поселения. Бабушка говорила: он мог и машину починить, и отопление сделать, и бумагу написать. Все соседи несли ему радиоприборы и магнитофоны. Я смотрел на него и понимал: если есть желание – нет никаких преград», – рассказал Владимир.

В школе он любил точные науки и спорт. Хотел поступать в Академию физкультуры, но на ЕГЭ сдал физику, а не биологию, и планы изменились.

«Друзья позвали в Альметьевский политехнический техникум. Я думал: схожу на год и все-таки уйду в спорт, – вспоминал Владимир. – Но получил травму ноги и остался. Итогом стал красный диплом по специальности «Электротехника, техническое обслуживание».

Уже тогда Владимир начал работать, пробуя себя в разных процессах – от сборки оборудования до ремонта и оптимизации процессов.

Со временем стало понятно, что выполнения простых операций недостаточно. Хотелось разбираться глубже и двигаться дальше.

Главный драйв – решать сложные задачи

Полученных в техникуме знаний Владимиру стало не хватать, и он поступил в КГЭУ на направление «Электроснабжение промышленных предприятий».

«Мой одногруппник работал на «Казаньоргсинтезе», я спросил у него, есть ли вакансии. Прошел собеседование, получил предложение. Начал работать с релейной защитой и автоматикой, раньше я этим не занимался», – описывает он.

В первые полгода электромонтер 4-го разряда Владимир Янбен неоднократно делился своими идеями по внедрению улучшений в работе. Руководство это заметило, и он получил повышение – 5-й разряд.

«Еще через 5–6 месяцев предложили стать мастером. Я согласился, это более ответственная позиция. Проработал еще около года и стал инженером», – поделился Янбен.

Главным карьерным драйвером была не новая должность, а возможность решать сложные задачи. На производстве Владимир занимался энергетикой: обслуживание, эксплуатация, помощь в сложных вопросах. Со временем стал подключаться к более системной работе.

Сейчас Янбен учится в магистратуре КФУ по специальности «Экономика», после работы ходит на лекции и сдает экзамены.

О победе в конкурсе «Инженер года»

Вскоре пришли первые инженерные победы. Вместе с коллегами Владимир внедрил российский аналог немецкого реле (с ним оборудование ремонтопригоднее и дешевле), а также своими силами впервые провел ремонт частотных преобразователей. Раньше это делали только внешние подрядчики.

В 2025 году Владимир стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года». За победу в 52 номинациях боролись более 70 тысяч кандидатов из 58 регионов России.

На конкурсе Янбен представил два проекта. Первый – учебный проект по ветряным мельницам, в котором была просчитана экономика ветроэнергетики. Второй – проект по переработке коксового продукта.

Вскоре наступил волнительный момент.

«Прихожу я после работы, только что сдал экзамен в КФУ, настроение отличное. Захожу в почту, а там письмо от руководителя: «Поздравляю, ты выиграл. Я в тебе не сомневался. Нужно ехать в Москву на награждение». Я сначала в шоке был, не ожидал. Для меня это признание не только от компании, но и на всероссийском уровне. Это подтверждение, что ты движешься в правильном направлении», – передает впечатления Владимир.

«Если ты активный, это обязательно замечают»

После первой пятилетки на «Казаньоргсинтезе» Владимир выходит на новый карьерный трек.

«Мне предложили стать менеджером по планированию – заниматься бюджетом и распределением ресурсов. Это переход от чисто технической части к более управленческой, – говорит он. – Еще в техникуме я понял: если хочешь карьеру, нельзя отказываться от вызовов и чего-то бояться. Страх – это тупик. Новая должность заряжает, потому что это неизведанное».

Новые идеи посещают Владимира во время чтения или учебы. Помимо профессиональной литературы он изучает психологию и взаимодействие людей. Старается соотносить теорию с практикой. СИБУР отличается подходом к адаптации и развитию сотрудников, работой с молодежью, говорит он.

«Проводится много конкурсов, профактивностей для молодежи, – перечислил инженер. – Руководители открыты, помогают и поддерживают. Можно обратиться и к коллегам из других городов. Например, я общался с наставниками из Москвы. В компании много возможностей для развития. Если ты активный, это обязательно замечают и поощряют».

«Не бойтесь задач, впитывайте все как губка»

Несмотря на плотный график, Владимир находит время на спорт.

«Летом бегаю – это помогает разгрузить голову. А на работе пользуюсь спортивным уголком: турники, брусья. Два-три часа поработал – вышел, подтянулся – и дальше с новыми силами», – поделился он секретом работоспособности.

«Не бойтесь задач, которые ставит руководитель, – советует начинающим специалистам Владимир. – Пока вы молоды, голова работает быстро, времени на их выполнение уходит меньше. Впитывайте все как губка, здесь и сейчас. И не стесняйтесь подходить к руководителям не только с вопросами, но и с готовыми решениями. Активность всегда ценят».

Фотографии предоставлены пресс-службой «Казаньоргсинтеза»