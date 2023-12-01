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Электрики из Татарстана протянут в Лисичанске 26 километров высоковольтного кабеля
Энергетики из Татарстана намерены проложить 26 километров высоковольтного кабеля в Лисичанске. Работы ведутся при участии специалистов из Казани.
Работа будет осуществляться по территории одного из городских районов, полностью лишенного электроснабжения из-за военных действий.
Восстановление подачи электроэнергии позволит решить проблемы с запуском котельных и обеспечением теплом социальных объектов и жилых домов.
Ранее энергетики из Казани установили в Лисичанске 122 железобетонные опоры. Планируется завершить работы по восстановлению электроэнергии в Лисичанске к середине декабря.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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