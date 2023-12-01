Электрики из Татарстана протянут в Лисичанске 26 километров высоковольтного кабеля

Энергетики из Татарстана намерены проложить 26 километров высоковольтного кабеля в Лисичанске. Работы ведутся при участии специалистов из Казани.

Работа будет осуществляться по территории одного из городских районов, полностью лишенного электроснабжения из-за военных действий.

Восстановление подачи электроэнергии позволит решить проблемы с запуском котельных и обеспечением теплом социальных объектов и жилых домов.

Ранее энергетики из Казани установили в Лисичанске 122 железобетонные опоры. Планируется завершить работы по восстановлению электроэнергии в Лисичанске к середине декабря.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.