Электрички в Татарстане с 10 декабря будут курсировать по новому расписанию

Пригородные поезда, курсирующие по Татарстану, с 10 декабря будут ходить по новому расписанию. В новом графике предусмотрено 185 поездов на 53 маршрутах, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Значительные изменения в интервале от 10 минут до 3 часов 48 минут произошли в графике движения 16 поездов», – отметили в компании.

Речь идет об электричках Казань – Кизнер – Ижевск, Казань – Кукмор, Арск – Казань, Сосновка – Казань, Паратск – Казань, Казань – Аэропорт – Казань, Канаш – Казань, Бурундуки – Казань, Ульяновск – Казань, Албаба – Казань – Албаба, Казань – Свияжск, Паратск – Бирюли, Нижнекамск – Ижевск – Нижнекамск, Набережные Челны – Бугульма, Светлое Озеро – Набережные Челны, Бугульма – Кандры – Бугульма.

Кроме того, изменения в расписании движения 69 поездов составили от одной до десяти минут.

Что касается маршрута Казань – Аэропорт – Казань, то восемь электричек будут отправляться раньше, а один поезд позже действующего графика.

Также с 10 декабря поезд №6304 сообщением Свияжск – Казань, ранее прибывавший на станцию Казань-1, будет следовать через станцию Восстание Пассажирская до Бирюлей. Отправление из Свияжска назначено на 6.06, прибытие в Бирюли – на 7.53.

Изменена нумерация поездов Бугульма – Кандры – Бугульма. Так, электричка №6790 Бугульма – Кандры будет курсировать под №7290 отправлением в 11.49 и прибытием в 13.56. Поезд №6791 Кандры – Бугульма будет ходить под №7291 отправлением в 14.08, прибытием в 16.28.