Общество 16 февраля 2026 13:07

Электрички Казань – Аэропорт 6 дней будут ходить по измененному расписанию

Расписание пригородных поездов сообщением Казань – Аэропорт – Казань изменится с 20 по 25 февраля, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электричка № 6710 отправится со станции Казань в 18.03 – на семь минут раньше. Она прибудет на станцию Аэропорт в 18.32.

Поезд № 6711 со станции Аэропорт отправится в 18.41 – на восемь минут раньше. Прибытие в Казань запланировано на 19.11.

Пригородный поезд № 6720 из Казани отправится позже на минуту – в 18.40 – и будет на станции Аэропорт в 19.10.

#электрички из аэропорта в казань #расписание электричек
