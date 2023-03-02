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Электрички из Ижевска в Нижнекамск будут ходить по измененному расписанию до 13 марта
Пригородные поезда сообщением Ижевск – Нижнекамск и Нижнекамск – Ижевск по техническим причинам до 13 марта будут ходить по измененному расписанию, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
В будние дни поезд № 6755/6756 из Ижевска в Нижнекамск отправится в 4.40, в 7.19 он прибудет на станцию Круглое Поле. Здесь пассажиры могут пересесть на рельсовый автобус, который отправляется в 7.23. В Нижнекамске он будет в 8.13.
В обратном направлении от станции Нижнекамск рельсовый автобус отправится в 16.13 и прибудет в Набережные Челны в 17.20. С этой станции в 17.39 отъезжает поезд № 6757/6758, который будет в Ижевске в 22.28.
В субботу и воскресенье пригородный поезд № 6755/6756 будет следовать сообщением Ижевск – Круглое Поле, а поезд № 6757/6758 – сообщением Набережные Челны – Ижевск. «В расписании указано местное время», – уточнили в пресс-службе.
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