Электрички и бесплатные шаттлы: как добраться до «Игр будущего»

Фото: © «Татар-информ»

Добраться до проходящего в МВЦ «Казань Экспо» международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» можно либо на электричке, либо на бесплатных автобусах-шаттлах, которые следуют от станции метро «Проспект Победы».

Введено восемь дополнительных рейсов электропоездов до аэропорта, которые курсируют по этому маршруту в дополнение к 20 регулярным рейсам. Электрички двигаются без промежуточных остановок. Они продолжат перевозить участников и гостей игр до 4 марта.

В направлении аэропорта следуют пять составов:

• №7602 отправлением в 8.42 и прибытием в 9.07;

• №7604 отправлением в 11.02 и прибытием в 11.22;

• №7606 отправлением в 13.31 и прибытием в 13.51;

• №7608 отправлением в 16.08 и прибытием в 16.28;

• №7610 отправлением в 18.30 и прибытием в 18.50.

В обратном направлении следуют три:

• №7605 отправлением в 14.25 и прибытием в 14.45;

• №7607 отправлением в 15.38 и прибытием в 15.58;

• №7609 отправлением в 21.43 и прибытием в 22.08.

В свою очередь сегодня бесплатные шаттлы ходят по такому расписанию:

• отправление от станции метро «Проспект Победы» в 8.30, 11.30, 12.45, 14.30, 17.00 и 19.00;

• отправление от МВЦ «Казань Экспо» в 10.00, 12.00, 13.30, 15.25, 16.30, 18.25 и 20.00.

С расписанием на другие дни можно ознакомиться на сайте турнира.

«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологический партнер — VK Play. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.