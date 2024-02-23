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Электрички и бесплатные шаттлы: как добраться до «Игр будущего»
Добраться до проходящего в МВЦ «Казань Экспо» международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» можно либо на электричке, либо на бесплатных автобусах-шаттлах, которые следуют от станции метро «Проспект Победы».
Введено восемь дополнительных рейсов электропоездов до аэропорта, которые курсируют по этому маршруту в дополнение к 20 регулярным рейсам. Электрички двигаются без промежуточных остановок. Они продолжат перевозить участников и гостей игр до 4 марта.
В направлении аэропорта следуют пять составов:
• №7602 отправлением в 8.42 и прибытием в 9.07;
• №7604 отправлением в 11.02 и прибытием в 11.22;
• №7606 отправлением в 13.31 и прибытием в 13.51;
• №7608 отправлением в 16.08 и прибытием в 16.28;
• №7610 отправлением в 18.30 и прибытием в 18.50.
В обратном направлении следуют три:
• №7605 отправлением в 14.25 и прибытием в 14.45;
• №7607 отправлением в 15.38 и прибытием в 15.58;
• №7609 отправлением в 21.43 и прибытием в 22.08.
В свою очередь сегодня бесплатные шаттлы ходят по такому расписанию:
• отправление от станции метро «Проспект Победы» в 8.30, 11.30, 12.45, 14.30, 17.00 и 19.00;
• отправление от МВЦ «Казань Экспо» в 10.00, 12.00, 13.30, 15.25, 16.30, 18.25 и 20.00.
С расписанием на другие дни можно ознакомиться на сайте турнира.
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