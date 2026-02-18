news_header_top
Общество 18 февраля 2026 16:11

Электричка Свияжск – Казань два дня будет ходить по измененному расписанию

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Расписание движения пригородного поезда сообщением Свияжск – Казань изменится 21 февраля и 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Пригородный поезд №6356 Свияжск – Казань два дня будет следовать с измененным расписанием», – говорится в сообщении.

Так, со станции Свияжск электричка отправится в 12 часов – на 20 минут раньше. Изменения коснутся всех станций и остановочных пунктов по ходу следования поезда. В Казань он прибудет в 13.17 – также на 20 минут раньше.

#Пригородные поезда #расписание электричек #казань свияжск
