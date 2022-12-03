Электричка Нижний Новгород – Казань с момента запуска перевезла более 50 тыс. пассажиров

Поезд сообщением Нижний Новгород – Казань с момента запуска перевез более 50 тыс. пассажиров. Первый ускоренный электропоезд по этому маршруту отправился 4 августа, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Сегодня на железнодорожном вокзале Казань состоялось награждение 50-тысячного пассажира. Им стала нижегородка Екатерина Сметанина», – отметили в пресс-службе.

Обладателя юбилейного билета определила автоматизированная система управления пригородной пассажирской компании, которая фиксирует каждый проездной документ.

На маршруте курсирует современный подвижной состав, оснащенный системой климат-контроля, видеонаблюдением и телевизорами, также имеется детский уголок с манежем. С 28 октября назначена дополнительная пара поездов, курсирующих между Казанью и Нижним Новгородом.