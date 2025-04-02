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Общество 2 апреля 2025 18:20

Электричка Казань – Кукмор начнет останавливаться на станции Вахитово

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Электричка Казань – Кукмор начнет останавливаться на станции Вахитово
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для пригородного поезда №6436 сообщением Казань – Кукмор с 10 апреля вводится остановка на станции Вахитово. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Остановка вводится для удобства пассажиров», – пояснили в пригородной пассажирской компании.

Из Казани поезд отправится в 14.55. На станции Вахитово он будет в 15.00-15.01, на станции Метро Аметьево – в 15.05-15.06, на станции Ометьево – в 15.09-15.10. Далее электричка пойдет по действующему расписанию.

#расписание электричек #пригородный поезд
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