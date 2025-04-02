Электричка Казань – Кукмор начнет останавливаться на станции Вахитово

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Для пригородного поезда №6436 сообщением Казань – Кукмор с 10 апреля вводится остановка на станции Вахитово. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Остановка вводится для удобства пассажиров», – пояснили в пригородной пассажирской компании.

Из Казани поезд отправится в 14.55. На станции Вахитово он будет в 15.00-15.01, на станции Метро Аметьево – в 15.05-15.06, на станции Ометьево – в 15.09-15.10. Далее электричка пойдет по действующему расписанию.