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Электричка Канаш – Казань начнет останавливаться в Атлашкино
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В маршруте пригородного поезда сообщением Канаш – Казань c 5 февраля появится дополнительная остановка, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Для удобства пассажиров пригородному поезду №6102 вводится остановка на остановочном пункте Атлашкино», – говорится в сообщении.
Со станции Канаш электричка отправится в 7.55 и прибудет на станцию Казань в 10.39. Время отправления и прибытия не меняется.
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