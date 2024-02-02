Электричка Канаш – Казань начнет останавливаться в Атлашкино

В маршруте пригородного поезда сообщением Канаш – Казань c 5 февраля появится дополнительная остановка, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Для удобства пассажиров пригородному поезду №6102 вводится остановка на остановочном пункте Атлашкино», – говорится в сообщении.

Со станции Канаш электричка отправится в 7.55 и прибудет на станцию Казань в 10.39. Время отправления и прибытия не меняется.