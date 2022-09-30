Электричка из Нижнекамска в Ижевск будет курсировать по измененному расписанию

Расписание пригородного поезда сообщением Нижнекамск — Ижевск изменится с 30 сентября по 6 октября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезд №6751/6752 до станции Иж-Бобья проследует по действующему расписанию. На этой станции электричка будет с 10.02 до 10.09, стоянка здесь увеличена на пять минут.

Затем поезд проедет Агрыз (10.20–10.22) и далее вновь пойдет по действующему расписанию. На станцию Ижевск он прибудет в 12.13. «В расписании указано местное время», — уточнили в пресс-службе.