news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
30 сентября 2022  03:08

Электричка из Нижнекамска в Ижевск будет курсировать по измененному расписанию

news_top_970_100

Расписание пригородного поезда сообщением Нижнекамск — Ижевск изменится с 30 сентября по 6 октября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезд №6751/6752 до станции Иж-Бобья проследует по действующему расписанию. На этой станции электричка будет с 10.02 до 10.09, стоянка здесь увеличена на пять минут.

Затем поезд проедет Агрыз (10.20–10.22) и далее вновь пойдет по действующему расписанию. На станцию Ижевск он прибудет в 12.13. «В расписании указано местное время», — уточнили в пресс-службе.

#изменение расписания пригородных поездов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100