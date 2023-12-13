Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Электричка из Казани в Кукмор на один день изменит расписание из-за ремонта перегона
Электричка сообщением Казань – Кукмор 15 декабря будет ходить по измененному расписанию, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«На один день в связи с ремонтными работами на перегоне Арск – Корса изменится расписание пригородного поезда №6420», – говорится в сообщении.
Так, до Арска поезд будет следовать по действующему расписанию. А от станции Арск изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу его движения.
Электричка прибудет на станцию Кукмор в 9.16 – на 11 минут позже.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»