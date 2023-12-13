Электричка из Казани в Кукмор на один день изменит расписание из-за ремонта перегона

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Электричка сообщением Казань – Кукмор 15 декабря будет ходить по измененному расписанию, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«На один день в связи с ремонтными работами на перегоне Арск – Корса изменится расписание пригородного поезда №6420», – говорится в сообщении.

Так, до Арска поезд будет следовать по действующему расписанию. А от станции Арск изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу его движения.

Электричка прибудет на станцию Кукмор в 9.16 – на 11 минут позже.