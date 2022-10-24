Электричка из Канаша в Казань начнет курсировать по измененному расписанию

Расписание движения пригородного поезда №6734 сообщением Канаш – Казань, курсирующего по Татарстану, изменится с 28 октября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«С 28 октября поезд будет отправляться со станции Канаш в 20.48 и прибывать в Казань в 22.28», – отметили в пресс-службе.

По прежнему расписанию, которое будет действовать до 27 октября, электричка отправляется со станции Канаш в 20.47 и приезжает в Казань в 22.28.