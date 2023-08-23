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Происшествия 23 августа 2023 18:44

Электричество частично пропало в Ново-Савиновском районе Казани

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В Ново-Савиновском районе Казани частично пропало электроснабжение. Об этом в Telegram-канале сообщает администрация района.

По их информации, свет отсутсвует в домах по улицам Голубятникова, Чуйкова и частично в домах по Амирхана.

Отмечается, что отсутствие электроэнергии связано с аварийными работами, которые проводятся на высоковольтной кабельной линии.

Работы по восстановлению ведутся, специалисты делают все необходимое, подчеркнули в администрации.

#электричество #Казань
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