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Электричество частично пропало в Ново-Савиновском районе Казани
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В Ново-Савиновском районе Казани частично пропало электроснабжение. Об этом в Telegram-канале сообщает администрация района.
По их информации, свет отсутсвует в домах по улицам Голубятникова, Чуйкова и частично в домах по Амирхана.
Отмечается, что отсутствие электроэнергии связано с аварийными работами, которые проводятся на высоковольтной кабельной линии.
Работы по восстановлению ведутся, специалисты делают все необходимое, подчеркнули в администрации.
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